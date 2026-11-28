O exército de Israel matou dois funcionários da organização humanitária Médicos sem Fronteiras (MSF) que acusa de serem terroristas ligados ao Hamas.

Num publicação na rede social Telegram, avança que, sexta-feira (27 de novembro), as forças militares israelitas "atingiram e eliminaram dois terroristas na cidade de Gaza que também eram empregados da organização internacional MSF".

Os dois funcionários, mortos num ataque aéreo, foram identificados como sendo Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira e Moaz Yousef Alitsbach. Segundo Israel, Moaz Yousef Alitsbach era comandante de uma unidade de artilharia do movimento Hamas.

A MSF afirma-se chocada e indignada "com a morte de dois dos nossos colegas, ambos seguranças, durante um ataque israelita contra uma das nossas clínicas em Gaza". Na rede social X, frisa que estas duas mortes elevam para 17 o número de funcionários da organização mortos na Faixa de Gaza.