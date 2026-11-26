Pelo menos oito palestinianos morreram na última madrugada em vários bombardeamentos israelitas contra a Faixa de Gaza, incluindo um funcionário do Ministério da Educação do enclave, disseram fontes médicas.

O funcionário, identificado como Jaled Husein Hashem Abu Nada, subsecretário do Ministério da Educação na Província Central da Faixa de Gaza, morreu juntamente com a mulher, num ataque com um drone israelita contra o apartamento onde residiam em Deir al-Balah, no centro do enclave.

O primeiro-ministro israelita em exercício, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, confirmaram num comunicado conjunto que o Exército matou Abu Nada durante a última noite.

O documento israelita identificou Abu Nada como responsável pelas pastas da Economia e da Educação do Hamas em Gaza.

Netanyahu e Katz afirmaram ainda que no último mês, "cerca de 80 terroristas do Hamas foram eliminados" acrescentando que as forças israelitas vão continuar a atuar contra "todos os terroristas" do Hamas.

Nas últimas horas, o Exército israelita matou ainda seis outros cidadãos palestinianos em dois ataques contra a cidade de Gaza, informaram fontes do hospital Al-Shifa, em Gaza.

O primeiro ataque ocorreu perto da meia-noite no bairro de Al-Nafaq, a leste da cidade, onde morreram três pessoas.

O segundo ataque ocorreu por volta da 01:30 (23:00 de quarta-feira em Lisboa), no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste da cidade de Gaza, vitimando outras três pessoas.

A morte de Abu Nada aconteceu depois de Israel ter morto, na terça-feira, o diretor-geral do Serviço de Segurança Interna do Hamas em Gaza, o general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal, e, no dia seguinte, um segundo dirigente do mesmo organismo no norte da Faixa de Gaza.

Pelo menos 1.679 pessoas morreram em ataques de Israel a Gaza desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em outubro de 2025, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas.

No total, 74.746 habitantes de Gaza morreram na sequência de ataques israelitas desde 07 de outubro de 2023, quando Israel lançou a ofensiva contra o enclave em resposta pela incursão de milícias do Hamas em território israelita, resultando em 1.200 mortes e no rapto de 251 pessoas.