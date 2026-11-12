Israel: Autoridade de saúde de Gaza diz que ataque a hospital fez seis mortos

Um ataque aéreo israelita contra o Hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, matou seis pessoas e feriu pelo menos uma dezena de outras, informou o Ministério da Saúde do território palestiniano.

O ataque ocorreu durante a madrugada, segundo as forças militares de Israel, que afirmaram ter atingido “um terrorista de alto nível do Hamas” e outros militantes do movimento fundamentalista islâmico, sem apresentar provas.

O Ministério da Saúde de Gaza declarou que o ataque atingiu a ala cirúrgica do hospital e que um médico está entre os mortos. Partes do segundo andar do edifício foram destruídas.

O Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, é uma das poucas unidades de saúde ainda em funcionamento em Gaza, cujas infraestruturas médicas foram devastadas por uma guerra que dura há anos.

Israel acusa o Hamas e aliados de utilizarem os hospitais como fachada para atividades militares.

Em comunicado, as forças militares israelitas afirmaram que o Hamas “estabeleceu uma presença dentro do complexo hospitalar” e utilizava-o como “um centro de comando para atividades militares e terroristas”.

As forças israelitas já tinham atacado e realizado incursões no Hospital Nasser anteriormente.

Em 2025, os militares mataram cinco jornalistas quando atingiram um ponto de encontro de repórteres locais no complexo.

A guerra começou a 07 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns.

Desde então, a ofensiva de retaliação de Israel resultou na morte de mais de 74.600 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, um organismo ligado ao governo gerido pelo Hamas, mas cujos dados são considerados fiáveis pela comunidade internacional.

Israel continua a realizar ataques em Gaza, apesar de um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos, e controla pelo menos 60% do enclave.

Desde que a trégua entrou em vigor, em outubro de 2025, ataques aéreos e disparos israelitas mataram 1.622 pessoas, segundo as autoridades de saúde. Cinco soldados israelitas também morreram durante este período.

Médicos pelos Direitos Humanos condena bombardeamento

A organização Médicos pelos Direitos Humanos - Israel (PHRI) condenou o bombardeamento do Exército israelita ao Hospital Nasser, em Gaza, que matou hoje pelo menos seis pessoas, classificando o ato como a “continuação do genocídio” na Faixa de Gaza.

“O genocídio de Israel em Gaza continua sob o pretexto de um cessar-fogo. Os repetidos ataques a hospitais e profissionais de saúde estão a devastar ainda mais um sistema de saúde já fragilizado, privando os palestinianos em Gaza do acesso a cuidados médicos essenciais e da possibilidade de recuperarem e viverem com dignidade”, afirmou a ONG em comunicado.

Também o movimento islamista Hamas acusou hoje o exército israelita de espalhar “narrativas falsas” e “mentiras” para justificar o ataque ao Hospital Nasser e classificou o bombardeamento como um “novo crime de guerra” contra uma instalação médica protegida pelo direito internacional.

Em comunicado, o Hamas respondeu às alegações do exército israelita de que o hospital e os seus arredores estavam a ser utilizados para fins militares e como centro de operações para dirigir ataques contra as suas forças.

Já a PHRI criticou ainda a “inação internacional” face aos ataques ao sistema de saúde de Gaza e alertou que estes continuarão “até que os responsáveis sejam responsabilizados”.

O bombardeamento ocorreu apesar de um cessar-fogo alegadamente em vigor em Gaza há mais de um ano.