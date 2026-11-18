Ataque a Odessa faz quatro mortos, dizem autoridades ucranianas. Ofensiva "brutal", classifica Zelensky
Ataques com drones atingiram esta quarta-feira, 18 de novembro, Odessa, e fizeram quatro mortos e nove feridos, segundo as autoridades ucranianas. Volodymyr Zelensky denunciou que um dos ataques das forças russas "atingiu o local após a chegada das equipas de socorro e da polícia" e que drones visaram uma zona residencial na cidade portuária.
"Um ataque brutal e deliberado, dirigido diretamente contra as pessoas, contra a própria vida", classificou o presidente ucraniano. "É mais uma prova do que os russos realmente pretendem e da forma como encaram, na verdade, os esforços diplomáticos", lamentou.
Numa mensagem publicada nas redes sociais, Zelensky voltou a apelar a um "aumento da pressão global sobre a Rússia", argumentando que, "sem um apoio real à Ucrânia", Moscovo "não terá qualquer motivo genuíno para reduzir a tensão e avançar rumo à paz".
"Quem deseja negociar a paz não intensifica a matança", declarou o presidente ucraniano, na sequência dos ataques a Odessa.
Zelensky afirmou ainda que o país está a "preparar novas decisões para proteger a Ucrânia, novos pacotes de apoio e novas iniciativas conjuntas com os nossos parceiros, em prol da diplomacia".
Aliás, o ataque à cidade portuária ucraniana ocorreu na véspera do encontro em Berlim entre os enviados norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, e os representantes europeus e ucranianos, no âmbito de uma reunião da Coligação dos Voluntários.
Garantias de segurança "para desencorajar futuros ataques russos à Ucrânia" e planos de recuperação económica para o país no pós-guerra vão estar em cima da mesa no encontro desta quinta-feira (19) na capital alemã, avançou o site de notícias Axios.
"A Ucrânia está a coordenar ações com todos os nossos parceiros na Europa, e continuaremos a trabalhar a todos os níveis para garantir que a Europa participa ativamente nas negociações, conforme acordado com os Estados Unidos", assegurou, na terça-feira, Zelensky sobre o encontro marcado para Berlim.