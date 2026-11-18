Ataques com drones atingiram esta quarta-feira, 18 de novembro, Odessa, e fizeram quatro mortos e nove feridos, segundo as autoridades ucranianas. Volodymyr Zelensky denunciou que um dos ataques das forças russas "atingiu o local após a chegada das equipas de socorro e da polícia" e que drones visaram uma zona residencial na cidade portuária.

"Um ataque brutal e deliberado, dirigido diretamente contra as pessoas, contra a própria vida", classificou o presidente ucraniano. "É mais uma prova do que os russos realmente pretendem e da forma como encaram, na verdade, os esforços diplomáticos", lamentou.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Zelensky voltou a apelar a um "aumento da pressão global sobre a Rússia", argumentando que, "sem um apoio real à Ucrânia", Moscovo "não terá qualquer motivo genuíno para reduzir a tensão e avançar rumo à paz".

"Quem deseja negociar a paz não intensifica a matança", declarou o presidente ucraniano, na sequência dos ataques a Odessa.