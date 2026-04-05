Astronautas da Artemis II veem parte oculta da lua

Os astronautas da Artemis II estão agora a mais de meio caminho da Lua e já vislumbraram o lado oculto lunar. Numa entrevista à NBC News a partir do espaço, a astronauta da NASA Christina Koch disse que viu a Lua pela janela da cápsula Orion e percebeu que tinha um aspeto diferente daquele a que estava habituada a ver a partir da Terra.“As partes mais escuras simplesmente não estão exatamente no sítio certo”, disse ela à NBC News. “Aquele é o lado oculto. É algo que nunca vimos antes”, afirmou. .Neste quinto dia de missão, a NASA divulgou uma imagem da lua em que se vê a Bacia de Orientale, sendo a primeira vez que esta formação geológica é observada na totalidade por olhos humanos, diz a organização..A missão Artemis II arrancou na quarta-feira, 1 de abril, com quatro astronautas a bordo: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de missão) e Jeremy Hansen (especialista de missão, da Agência Espacial Canadiana). Esta é a primeira missão tripulada do programa Artemis que leva humanos a aproximarem-se da lua em mais de 50 anos..E ao terceiro dia de missão, astronautas da Artemis II enfrentam avaria na eliminação de dejetos na sanita.Astronautas da Artemis II relatam aproximação à Lua: “Está a ficar maior”