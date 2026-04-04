Astronautas da Artemis II relatam aproximação à Lua: “Está a ficar maior”

A missão Artemis II entrou no terceiro dia com a tripulação a relatar a aproximação progressiva à Lua, visível e cada vez maior a partir da cápsula Orion. “Está definitivamente a ficar maior”, afirmou o astronauta Victor Glover, numa atualização da missão divulgada este sábado, 4 de abril. Segundo a NASA, os astronautas já conseguiram captar imagens detalhadas da superfície lunar durante a viagem, incluindo formações de grande escala. Ao mesmo tempo, a Terra começa a perder protagonismo no campo de visão, surgindo mais pequena à medida que a nave se afasta.A mudança de perspetiva foi também sublinhada por Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana, que descreveu a experiência como “fenomenal”. O astronauta destacou a rapidez com que o enquadramento visual se altera ao longo da viagem, com o planeta a tornar-se distante poucas horas após a partida..Lançada na última quarta-feira, 1 de abril, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida, a Artemis II representa o primeiro voo tripulado além da órbita terrestre desde 1972. A missão, com duração prevista de cerca de dez dias, inclui um sobrevoo da Lua antes do regresso à Terra.Sem prever alunagem, a operação tem como objetivo testar sistemas essenciais da nave Orion em condições reais de espaço profundo, preparando futuras missões do programa Artemis, que visam o regresso de astronautas à superfície lunar nos próximos anos. O regresso está previsto para 10 de abril, com chegada no oceano Pacífico..Artemis II divulga primeiras imagens da Terra a caminho da Lua (com vídeo).NASA confirma sucesso da manobra para lançar missão Artemis II rumo à Lua