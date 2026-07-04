Associação belga oferece anel com 321 diamantes naturais e 75 pedras preciosas a Donald Trump

321 diamantes, 56 safiras, 13 esmeraldas e seis rubis cravejam o anel de ouro do tamanho de um relógio de pulso oferecido esta semana a Donald Trump pelo Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia (Antwerp World Diamond Center - AWDC) em nome da comunidade diamantífera da cidade portuária belga. A oferta foi feita por intermédio de Bill White, embaixador dos EUA na Bélgica durante um evento que assinalou o 250.º aniversário dos Estados Unidos em Bruxelas e desconhece-se se já foi entregue ao presidente norte-americano.“Com a apresentação deste anel exclusivo, procuramos não só assinalar um marco histórico para os Estados Unidos, mas também destacar a sua perícia secular, os seus fortes laços económicos com os Estados Unidos e o valor intrínseco do diamante natural”, diz o organismo em comunicado.O anel, uma peça exclusiva, foi desenhado e confecionado pelo joalheiro David Gotlib e certificado pelo laboratório de diamantes HRD Antwerp. “O design é inspirado nos icónicos anéis do Super Bowl americano e apresenta subtis referências ao 250.º aniversário da independência americana. Fabricado em ouro de 18 quilates, com 321 diamantes naturais e 75 pedras preciosas, é uma peça única criada especialmente para esta ocasião”, realça o AWDC, dizendo que a peça “simboliza a histórica relação comercial entre Antuérpia e os Estados Unidos, que durante décadas foi o mercado de exportação mais importante para os diamantes naturais de Antuérpia, e presta homenagem ao artesanato local e ao valor único dos diamantes naturais”.O comunicado não refere valores, mas a agência Associated Press (AP) avança que o anel valerá entre 25 mil e 35 mil dólares (entre 21 mil e 30 mil euros), citando a avaliação feita por dois joalheiros independentes que disseram que metade do custo se referia aos materiais e a outra metade à mão-de-obra.Apesar de vistoso - com duas letras T gigantes junto à bandeira dos EUA, uma águia com asas de diamante a transportar um escudo de rubi e a segurar um ramo de oliveira de esmeraldas, com referência aos 250 anos da independência dos Estados Unidos e ao facto de Trump ter sido o 45.º e ser atualmente o 47.º presidente daquele país -, o anel tem, mesmo assim, um valor insignificante quando comparado com outros presentas, como o avião de 400 milhões de dólares doado pelo Qatar e que Trump transformou no novo Air Force One..Novo Air Force One, oferecido pela família real do Qatar, entregue à Força Aérea dos Estados Unidos. A AP lembra também que este presente chega meses depois de a indústria diamantífera belga ter conseguido a remoção das tarifas americanas sobre as importações de diamantes. Em Setembro, a AWDC afirmou ter "conseguido garantir uma tarifa de importação de zero por cento" sobre a exportação anual de mais de dois mil milhões de dólares em diamantes lapidados de Antuérpia para os EUA."Os Estados Unidos têm sido o nosso parceiro comercial mais importante durante gerações", diz Isidore Mörsel, presidente do Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, em comunicado. "Uma grande parte dos diamantes naturais comercializados em Antuérpia acaba por chegar aos joalheiros e aos consumidores americanos. Com este anel, quisemos celebrar esta relação económica duradoura, ao mesmo tempo que mostrámos o que Antuérpia representa no panorama mundial: confiança, artesanato e diamantes naturais”, acrescenta.Um funcionário da Casa Branca disse na quinta-feira que o anel ainda não tinha sido entregue a Trump, mas o embaixador garantiu na sexta-feira que, depois de entregar o anel a Trump, este será exibido no Salão Oval.No comunicado, o AWDC realça a diferença entre os diamantes naturais e sintéticos. "Parecem idênticos, mas a sua origem, raridade, valor e impacto social são fundamentalmente diferentes", repara. "Os diamantes naturais são produtos naturais únicos, com milhares de milhões de anos e cuja quantidade é finita", nota, realçando os impactos económicos e financeiros da indústria. Já os sintéticos "são um produto industrializado que pode ser fabricado sem... limite", diz..Sob a batuta de Trump, EUA festejam divididos os 250 anos da independência