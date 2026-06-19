Novo Air Force One, oferecido pela família real do Qatar, entregue à Força Aérea dos Estados Unidos

A aeronave VC-25B Bridge, oferecido pela família real do Qatar aos Estados Unidos, já chegou oficialmente à base aérea de Andrews, no estado de Maryland.O novo Air Force One, o indicativo de chamada oficial designado pelo controlo de tráfego aéreo para uma aeronave da Força Aérea norte-americana que transporte o Presidente dos Estados Unidos, já chegou oficialmente ao Grupo de Transporte Aéreo Presidencial e iniciará os seus voos de comissionamento.O aparelho foi pintado de fresco com as cores da bandeira norte-americana (vermelho, branco e azul) e objeto de modificações finais exigidas pelo governo liderado por Donald Trump. "A entrega da aeronave VC-25B Bridge vai ao encontro de uma necessidade imperativa de aliviar a pressão sobre a frota de VC-25A, já obsoleta, à medida que os ciclos de manutenção pesada se estendem, salvaguardando a continuidade das operações de transporte aéreo presidencial até à entrada em serviço do Boeing VC-25B, uma aeronave de longa duração", indica uma nota da Força Aérea norte-americana..“A segurança do comandante-chefe é a nossa maior prioridade. Desde o início, avaliámos meticulosamente cada requisito para acelerar a entrega, mantendo os elevados padrões esperados da missão presidencial. Este esforço comprova que a Força Aérea dos EUA pode agir rapidamente sem sacrificar a qualidade, a segurança ou a fiabilidade", afirmou o Secretário da Força Aérea, Troy Meink.Os voos de comissionamento são o "exame final" para a modificação da aeronave. Após a conclusão bem-sucedida destes voos, a aeronave é oficialmente incorporada na frota ativa de transporte aéreo executivo e fica disponível para missões presidenciais, juntamente com as frotas VC-25A e C-32."A aeronave é segura, protegida e equipada com as tecnologias mais avançadas necessárias para satisfazer os requisitos da missão presidencial. Estes requisitos foram cuidadosamente elaborados para priorizar a missão em detrimento da estética, mantendo grande parte do layout interno da aeronave anterior, destinada a chefes de Estado, minimamente alterado. Não foram assumidos riscos em termos de segurança, proteção ou comunicações da missão, mas a equipa coletiva fez concessões em alguns dos conjuntos de missão menos utilizados que a Boeing precisa de entregar para apoiar os próximos 40 anos", explica a Força Aérea.“Temos orgulho em entregar a aeronave Bridge VC-25B ao presidente. Muitos pensaram que não seria possível, mas a Força Aérea dos EUA conseguiu executar o projeto e fornecer um posto de comando aéreo seguro e fiável num cronograma acelerado", afirmou o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Ken Wilsbach.