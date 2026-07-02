Todos os estados deviam estar na Grande Feira Estadual Americana, mas pelo menos sete recusaram estar presentes.
Todos os estados deviam estar na Grande Feira Estadual Americana, mas pelo menos sete recusaram estar presentes.FOTO: EPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Sob a batuta de Trump, EUA festejam divididos os 250 anos da independência

Organismo bipartidário criado em 2016 pelo Congresso para preparar o evento ficou para segundo plano diante de outro apoiado pelo presidente. Organização promete o maior fogo de artifício de sempre.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
edição impressa
250 anos da independência
Diário de Notícias
www.dn.pt