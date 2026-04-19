Ucranianos reúnem-se à volta de uma fogueira numa cozinha móvel em Kiev criada para ajudar quem ficou sem energia ou aquecimento após os ataques russos.
Ucranianos reúnem-se à volta de uma fogueira numa cozinha móvel em Kiev criada para ajudar quem ficou sem energia ou aquecimento após os ataques russos.EPA / MAXYM MARUSENKO
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Apoio energético à Ucrânia chegou aos mil milhões no último inverno

A parcela destinada ao setor energético representou mais de metade de todo o apoio humanitário recebido por Kiev durante o último inverno, segundo o Monitor de Apoio à Ucrânia do Instituto Kiel.
Ana Meireles
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