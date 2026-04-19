Apoio energético à Ucrânia chegou aos mil milhões no último inverno

No inverno que agora acabou, o apoio energético tornou-se o principal tipo de ajuda humanitária destinada à Ucrânia, incluindo medidas financeiras e em espécie para equipamentos energéticos, como \u0007geradores ou a reparação de infraestruturas energéticas, de acordo com os dados mais recentes do Monitor de Apoio à Ucrânia do Instituto Kiel para a Economia Mundial. Um apoio dado num contexto, segundo o gabinete do alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, em que no último inverno “os ataques sistemáticos e repetidos das forças armadas russas à infraestrutura energética da Ucrânia causaram extensas perturbações no fornecimento de eletricidade, aquecimento e água em todo o país, afetando milhões de pessoas, enquanto as temperaturas permaneceram consistentemente abaixo de zero”. “A dimensão e a persistência destes ataques demonstram um grave desrespeito pela vida \u0007e pelo bem-estar dos civis”, afirmou Danielle Bell, responsável da Missão de Monitorização das Nações Unidas na Ucrânia. “Quando a energia elétrica, o aquecimento e o abastecimento de água são interrompidos repetidamente no pico do inverno, a sobrevivência básica torna-se uma luta diária.”O Kiel refere que a participação da ajuda energética no total da ajuda humanitária aumentou de 15% no outono e no inverno de 2022/23 para 19% na época seguinte e para 42% em 2025/26. Em apenas três meses, entre dezembro de 2025 e fevereiro deste ano, foram alocados quase mil milhões de euros ao apoio energético, representando mais de metade de toda a ajuda humanitária atribuída nesse período.Uma segunda tendência detetada pelo Monitor de Apoio à Ucrânia é a crescente utilização de instrumentos multilaterais para o apoio energético. Entre dezembro e fevereiro, foram atribuídos 580 milhões de euros - o equivalente a aproximadamente 59% - através do Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia (UESF), que reúne contributos de múltiplos doadores e financia equipamentos e medidas técnicas para fazer face às necessidades energéticas urgentes. Em termos reais, as contribuições para o UESF durante o inverno de 2025/2026 atingiram um máximo histórico, mais do dobro do pico anterior. Durante este período, 18 doadores contribuíram para o UESF, sendo que os cinco maiores doadores (Suécia, Alemanha, instituições da UE, Noruega e Países Baixos) contribuíram, em conjunto, com cerca de 470 milhões de euros.“O apoio energético emergiu como um foco central dos esforços internacionais para apoiar a Ucrânia durante o inverno de 2025/26, um período frequentemente descrito como 'o inverno mais frio desde o início da guerra'”, explica Taro Nishikawa, líder do Monitor de Apoio à Ucrânia do Kiel. “Neste contexto, os mecanismos de financiamento conjunto, como o Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia, estão a tornar-se uma ferramenta cada vez mais vital para colmatar estas lacunas urgentes.”Este fundo foi criado em acordo com a Comissão Europeia e o Ministério da Energia da Ucrânia com o objetivo de contrariar o impacto dos ataques russos contra infraestruturas energéticas críticas, sendo gerido pelo Secretariado da Comunidade de Energia, organização internacional da qual a UE e Kiev fazem parte. Segundo dados do UESF, até 10 de abril, já tinham sido canalizados para o fundo cerca de 1,9 mil milhões de euros em contribuições, com a Alemanha a surgir em grande destaque, com 29,5% deste bolo (cerca de 557 milhões de euros), seguida da Suécia (13,74%, o equivalente a cerca de 259 milhões) e da União Europeia (13,72%, 259 milhões). No patamar seguinte aparece o Reino Unido (9,49%, cerca de 179 milhões), a Noruega (8,72%, cerca de 164 milhões) e os Países Baixos (5,3%, 100 milhões de euros). Na lista estão ainda países como a Austrália, o Canadá, a Suíça, os EUA e Portugal, que já avançou com 1,2 milhões. O fundo recebe também contribuições do setor privado, que, até 10 de abril, tinha uma quota de cerca de 8,6 milhões de euros. Em termos mensais, o relatório mais recente do UESF diz respeito a dezembro, mês em que foram recebidas contribuições de cerca de 350 milhões de euros, com os bens adquiridos a rondarem os 21 milhões e a serem distribuídos da seguinte forma - geradores (5%), transformadores (24%), equipamentos e máquinas (24%), comutadores (31%), proteção passiva (7%) e outros (8%). Em termos de setores beneficiados, 63% foram para a distribuição elétrica, 29% para aquecimento e energia combinados, 6% para transmissão elétrica e 2% para geração elétrica. .Rússia está a “bombardear e congelar os ucranianos para que se rendam”.Ataque russo deixa parte de Kiev sem luz, água e aquecimento. Zelensky pede que "mundo não fique em silêncio"