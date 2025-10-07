António Costa e Von der Leyen esperam que plano de Trump abra caminho a paz duradoura em Gaza

António Costa e Ursula von der Leyen, manifestaram, esta terça-feira, 7 de outubro, o desejo de que as conversações que estão a decorrer no Egito com vista a um acordo entre Israel e o Hamas possam abrir um caminho para uma "paz duradoura" na região.Numa mensagem partilhadas nas redes sociais, o presidente do Conselho Europeu e a presidente da Comissão Europeia dizem que nunca esquecerão o horror do ataque do Hamas há dois anos e apelam a uma participação construtiva, considerando que a libertação de todos os reféns e um cessar-fogo estão ao alcance..Isto numa manhã em que o exército israelita afirmou ter detetado um projétil disparado do norte da Faixa de Gaza em direção ao território de Israel.Entretanto, fontes palestinianas avançaram à AFP que as negociações entre Israel e o Hamas, que começaram segunda-feira, 6, foram "positivas" e devem ser retomadas esta terça-feira, 7.Já antes, a imprensa estatal egípcia havia noticiado que a primeira ronda de negociações, a decorrer em Sharm el-Sheikh, uma estância turística egípcia localizada na Península do Sinai, tinha terminado com uma "atmosfera positiva".Também Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, havia manifestado otimismo em relação a estes contactos para pôr fim à guerra e que têm por base a sua proposta de 20 pontos. "Temos uma boa hipótese de chegar a um acordo. E será um acordo duradouro; queremos ter paz", disse aos jornalistas, acrescentando que o Hamas concordou com coisas “muito importantes” durante as negociações. .Trauma e esperança. Dois anos após o ataque do Hamas a Israel, volta a falar-se de paz .Oren Rozenblat: "Para nós, [o 7 de Outubro] está vivo como se tivesse acontecido ontem".Rawan Sulaiman: ”Acolhemos qualquer iniciativa que ponha fim ao genocídio”