Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, observa António Costa, presidente do Conselho e ex-primeiro-ministro de Portugal. Bruxelas, 2025.CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA
António Costa e Von der Leyen esperam que plano de Trump abra caminho a paz duradoura em Gaza

Presidente do Conselho Europeia e Presidente da Comissão Europeia dizem quem "a libertação imediata de todos os reféns e um cessar-fogo estão agora ao alcance".
Sofia Fonseca
António Costa e Ursula von der Leyen, manifestaram, esta terça-feira, 7 de outubro, o desejo de que as conversações que estão a decorrer no Egito com vista a um acordo entre Israel e o Hamas possam abrir um caminho para uma "paz duradoura" na região.

Numa mensagem partilhadas nas redes sociais, o presidente do Conselho Europeu e a presidente da Comissão Europeia dizem que nunca esquecerão o horror do ataque do Hamas há dois anos e apelam a uma participação construtiva, considerando que a libertação de todos os reféns e um cessar-fogo estão ao alcance.

Isto numa manhã em que o exército israelita afirmou ter detetado um projétil disparado do norte da Faixa de Gaza em direção ao território de Israel.

Entretanto, fontes palestinianas avançaram à AFP que as negociações entre Israel e o Hamas, que começaram segunda-feira, 6, foram "positivas" e devem ser retomadas esta terça-feira, 7.

Já antes, a imprensa estatal egípcia havia noticiado que a primeira ronda de negociações, a decorrer em Sharm el-Sheikh, uma estância turística egípcia localizada na Península do Sinai, tinha terminado com uma "atmosfera positiva".

Também Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, havia manifestado otimismo em relação a estes contactos para pôr fim à guerra e que têm por base a sua proposta de 20 pontos. "Temos uma boa hipótese de chegar a um acordo. E será um acordo duradouro; queremos ter paz", disse aos jornalistas, acrescentando que o Hamas concordou com coisas “muito importantes” durante as negociações.

