O funcionamento de, pelo menos, 450 escolas da Alemanha foi afetado esta segunda-feira, 23 de novembro, por ameaças de bomba feitas por email. Também na Dinamarca se registaram ameaças, que condionaram o funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Em ambos os casos, as autoridades dizem não haver indícios de que haja uma ameaça específica.

Trata-se do episódio mais recente numa vaga de ameaças depois de uma série de falsos alarmes e ciberataques ter afetado escolas, supermercados, bancos de sangue, sistemas de controlo de tráfego aéreo e estações de radiodifusão em toda a Europa.

"Neste momento, não existem indícios de que as escolas contactadas até agora enfrentem qualquer ameaça específica", declarou a polícia de Friburgo, no sudoeste da Alemanha, citada pela Reuters, acrescentando que 450 escolas foram afetadas em todo o país.

“Por volta das 09:30, a Polícia de Berlim foi informada de que um ou mais indivíduos desconhecidos tinham proferido ameaças contra escolas da cidade. Uma avaliação concluiu que as ameaças não eram credíveis.”, anunciou a polícia de Berlim, pedindo à população que não continue a difundir estas ameaças. “Não permitam que os responsáveis ​​alcancem o seu objetivo de semear o medo e o terror entre as nossas crianças e jovens”, escreveu nas redes sociais.

No estado da Turíngia, as autoridades aconselharam as escolas a manterem o seu funcionamento normal, acreditando que não havia a intenção de concretizar qualquer ameaça e que o objetivo seria apenas causar medo.

Também na Dinamarca, a polícia não vê motivos para preocupação.

(Em atualização)