Magyar foi recebido por Tusk na sua primeira visita ao estrangeiro desde que assumiu funções.
Magyar foi recebido por Tusk na sua primeira visita ao estrangeiro desde que assumiu funções. EPA/ADAM WARZAWA
Internacional

Ameaças da Rússia aos bálticos são “completamente inaceitáveis”

Ursula von der Leyen respondeu a Moscovo, afirmando que a ameaça a um país da UE é uma ameaça a todos. Tusk alertou que as ameaças de Moscovo podem tornar-se reais.
Ana Meireles
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Péter Magyar
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