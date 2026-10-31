Alemanha é o país que se segue na onda de protestos dos jovens europeus

Descida do custo de vida e melhor educação vão levar este sábado, 31 de outubro, milhares de jovens a participar em manifestações em várias cidades da Alemanha. Esta é a expetativa dos organizadores, movimento liderado pelo grupo Gen Z Regelt e inspirado nos protestos que nas últimas semanas têm percorrido vários países da Europa, incluindo Portugal.

As previsões dos organizadores apontam para a participação de mais de 160 mil pessoas nas manifestações de hoje em 34 cidades alemãs, incluindo Berlim, Frankfurt e Munique, avança a agência Reuters. O grupo Gen Z Regelt opõe-se à possibilidade do serviço militar obrigatório, exige maiores investimentos em educação e apoio aos estudantes, que enfrentam dificuldades com a subida custo de vida.

As autoridades alemãs esperam que as manifestações, que coincidem com as festas de Halloween, sejam pacíficas, mas alertaram para possíveis tentativas de grupos extremistas explorarem os protestos, alemães e estrangeiros.

"Todos temos as imagens de França na cabeça: pilhagens, casas incendiadas, viaturas policiais queimadas e ataques a policias", disse Roman Poseck, ministro do Interior do estado de Hesse, cuja capital é Frankfurt, o centro financeiro da Alemanha.

Em Berlim, alguns estabelecimentos comerciais ao longo da luxuosa avenida Kurfürstendamm entaiparam as montras com tábuas e preveem encerrar as portas mais cedo, em antecipação às manifestações, devido a preocupações com possíveis distúrbios.