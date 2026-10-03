36.º aniversário da Unificação Alemã marcado por manifestações em Berlim. Veja as imagens
A Alemanha comemora este sábado, 3 de outubro o 36º aniversário da reunificação alemã, ocorrida em 1990.
Foi nesse dia que foi assinado o Tratado de Reunificação, em Berlim, terminando assim com uma separação de 41 anos entre o povo alemão, após a divisão entre a Alemanha Ocidental (RFA) e a Alemanha Oriental comunista (RDA) ao longo da fronteira interna alemã, de 1961 a 1989.
Este acontecimento foi particularmente determinante na vida da população da República Democrática Alemã, conferindo-lhe acesso a valores e a um modo de vida ocidental que até então lhe estavam vedados.
Este sábado, na capital alemã, ativistas do movimento nacional "Es brennt!" (Está a arder!) deram as mãos para formar uma corrente humana em frente ao edifício do Reichstag, sede do parlamento alemão Bundestag. O movimento apela a ações mais enérgicas para proteger o ambiente e os recursos naturais.
Mas essa não foi a única manifestação do dia. Também na capital, manifestantes de esquerda participaram num protesto contra o rearmamento e militarização.
Com intuito semelhante, outros manifestantes apresentaram-se nas Portas de Brandemburgo com capas com pombas brancas, durante um protesto contra o serviço militar obrigatório.
Também em Berlim, ativistas da Greenpeace seguraram uma faixa onda se podia ler: "Não queremos marchar para o nosso futuro!"
De forma menos significativa do ponto de vista político, também houve quem tivesse simplesmente passeado em frente às Portas de Brandemburgo, neste dia tão importante para o país.
Noutra zona da cidade, várias pessoas observaram um troço remanescente do Muro de Berlim no memorial existente.