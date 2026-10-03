36.º aniversário da Unificação Alemã marcado por manifestações em Berlim. Veja as imagens

A Alemanha comemora este sábado, 3 de outubro o 36º aniversário da reunificação alemã, ocorrida em 1990.

Foi nesse dia que foi assinado o Tratado de Reunificação, em Berlim, terminando assim com uma separação de 41 anos entre o povo alemão, após a divisão entre a Alemanha Ocidental (RFA) e a Alemanha Oriental comunista (RDA) ao longo da fronteira interna alemã, de 1961 a 1989.

Este acontecimento foi particularmente determinante na vida da população da República Democrática Alemã, conferindo-lhe acesso a valores e a um modo de vida ocidental que até então lhe estavam vedados.