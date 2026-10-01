Tirtha Maya Rai durante um passeio num lar público em Catmandu, no Nepal.
Tirtha Maya Rai durante um passeio num lar público em Catmandu, no Nepal.Foto: EPA/Narendra Shrestha
Internacional

Dia Internacional das Pessoas Idosas: os rostos de um mundo que envelhece

Data é assinalada esta quinta-feira sob o tema "A Era da Longevidade". Número de pessoas idosas no mundo deverá mais do que duplicar nas próximas três décadas e ultrapassar 1,5 mil milhões em 2050.
Nuno Tibiriçá
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O mundo assinala esta quinta-feira, 1 de outubro, o Dia Internacional das Pessoas Idosas, num momento em que o envelhecimento da população coloca novos desafios aos sistemas de saúde, proteção social e mercado de trabalho. Para assinalar a data, retratos captados em diferentes pontos do planeta mostram alguns dos rostos de uma população que deverá crescer significativamente nas próximas décadas.

Zhong Guang Gun acende um cachimbo tradicional chinês numa casa de chá em Pengzhen, na China.
Zhong Guang Gun acende um cachimbo tradicional chinês numa casa de chá em Pengzhen, na China.Foto: EPA/Lola Levan
Idosos sentados junto a uma loja da Victoria's Secret em Pequim, na China.
Idosos sentados junto a uma loja da Victoria's Secret em Pequim, na China. Foto: EPA/Jessica Lee.

O número de pessoas idosas em todo o mundo deverá mais do que duplicar nas próximas três décadas, ultrapassando 1,5 mil milhões em 2050, segundo informação divulgada pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors, do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, com base em dados das Nações Unidas.

Idosas jogam cartas num banco em Slavutich, na Ucrânia, a cerca de 50 quilómetros da central nuclear de Chernobyl.
Idosas jogam cartas num banco em Slavutich, na Ucrânia, a cerca de 50 quilómetros da central nuclear de Chernobyl.Foto: EPA/Roman Pilipey.

A efeméride tem este ano como tema "A Era da Longevidade: Repensar os Sistemas para Vidas Mais Longas". O objetivo é colocar em discussão a adaptação das políticas públicas a uma realidade em que as pessoas vivem durante mais tempo, nomeadamente nas áreas da saúde, emprego, proteção social e cuidados.

Victor Chan faz uma flexão com apenas uma mão num ginásio em Singapura.
Victor Chan faz uma flexão com apenas uma mão num ginásio em Singapura.Foto: EPA/Wallace Woon
Uma idosa descansa à porta de casa acompanhada pelos cães, em Bucareste, na Roménia.
Uma idosa descansa à porta de casa acompanhada pelos cães, em Bucareste, na Roménia.Foto: EPA/Robert Ghement

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que assinala a data com um encontro dedicado ao tema, lembra que a humanidade vive mais tempo do que nunca, mas que o aumento da longevidade só representa um avanço, quando os anos adicionais são também vividos com saúde. A organização defende o reforço dos sistemas de saúde e uma resposta mais ampla aos fatores que determinam um envelhecimento saudável.

Mais de 43 mil idosos sinalizados pela GNR em Portugal

Em Portugal, a data coincide com novas ações das forças de segurança dirigidas à população idosa. A GNR iniciou esta quinta-feira (1 de outubro) a operação "Censos Sénior 2026", destinada a identificar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na edição do ano passado, foram sinalizados 43.074 idosos que viviam sozinhos ou isolados, ou que se encontravam em situação de vulnerabilidade física, psicológica ou de outra natureza.

Idoso sentado num baloiço diante de agentes da polícia antes de uma manifestação não autorizada da oposição em Moscovo, na Rússia.
Idoso sentado num baloiço diante de agentes da polícia antes de uma manifestação não autorizada da oposição em Moscovo, na Rússia.Foto: EPA/Sergei Chirikov

Também esta quinta-feira, a PSP revelou ter identificado 294 idosos em situação de risco numa operação realizada entre 27 de julho e 25 de setembro. A falta de autonomia foi o principal fator de risco detetado, com 139 casos, seguida da ausência de uma rede de contatos, identificada em 68. Em 2025, a PSP recebeu ainda 18.230 participações de crimes contra pessoas idosas, a maioria relacionada com crimes patrimoniais.

O Dia Internacional das Pessoas Idosas foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1990 e celebrado pela primeira vez em 1 de outubro de 1991. Nesse mesmo ano, a ONU adotou princípios para a população idosa assentes em cinco áreas: independência, participação, assistência, autorrealização e dignidade.

Idosos participam no tradicional desfile de Ação de Graças da Macy's, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
Idosos participam no tradicional desfile de Ação de Graças da Macy's, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Foto: EPA/Peter Foley
Duas idosas num lar em Banguecoque, na Tailândia.
Duas idosas num lar em Banguecoque, na Tailândia.Foto: EPA/Rungroj Yongrit

A preocupação internacional com o envelhecimento, contudo, é anterior à criação da data. Em 1982, a primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Viena, estabeleceu um plano internacional de ação, com orientações para áreas como saúde, habitação e segurança económica.

Vinte anos depois, uma segunda assembleia, realizada em Madrid, atualizou as prioridades para o século XXI e aproximou a discussão sobre envelhecimento das questões de desenvolvimento económico, social e direitos humanos.

Idosos participam numa sessão de terapia do riso num parque em Amritsar, na Índia.
Idosos participam numa sessão de terapia do riso num parque em Amritsar, na Índia.Foto: EPA/Raminder Pal Singh
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