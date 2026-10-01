Dia Internacional das Pessoas Idosas: os rostos de um mundo que envelhece

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que assinala a data com um encontro dedicado ao tema, lembra que a humanidade vive mais tempo do que nunca, mas que o aumento da longevidade só representa um avanço, quando os anos adicionais são também vividos com saúde. A organização defende o reforço dos sistemas de saúde e uma resposta mais ampla aos fatores que determinam um envelhecimento saudável.

Mais de 43 mil idosos sinalizados pela GNR em Portugal

Em Portugal, a data coincide com novas ações das forças de segurança dirigidas à população idosa. A GNR iniciou esta quinta-feira (1 de outubro) a operação "Censos Sénior 2026", destinada a identificar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na edição do ano passado, foram sinalizados 43.074 idosos que viviam sozinhos ou isolados, ou que se encontravam em situação de vulnerabilidade física, psicológica ou de outra natureza.