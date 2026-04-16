Aconteceram dois incidentes do género em dois dias na Turquia
Aconteceram dois incidentes do género em dois dias na TurquiaSTRINGER/EPA
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Adolescente que matou nove pessoas em tiroteio numa escola da Turquia copiou ataque misógino dos EUA

O pai do atirador, identificado como sendo um ex-inspetor de polícia e proprietário das amas que o adolescente usou no ataque, foi detido.
DN/Lusa
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O adolescente que matou nove pessoas com arma de fogo na quarta-feira, 15 de abril, em Kahramanmaraş, no sul da Turquia, copiou um ataque misógino semelhante ocorrido nos Estados Unidos da América (EUA), anunciou esta quinta-feira a polícia.

"As primeiras conclusões da investigação revelaram que o autor do ataque usava uma imagem no seu perfil do WhatsApp referente a Elliot Rodger, autor de um ataque nos Estados Unidos em 2014", segundo a direção-geral da polícia da Turquia, em comunicado.

O pai do atirador, identificado como sendo um ex-inspetor de polícia e proprietário das amas que o adolescente usou no ataque, foi detido na quarta-feira e colocado em prisão preventiva, segundo a mesma fonte.

Elliot Rodger foi autor do massacre de Isla Vista, na Califórnia, quando matou seis pessoas no campo universitário em Santa Bárbara, matando-se em seguida.

Num vídeo divulgado antes do ataque, na quarta-feira, o jovem homicida em série explicou que se trataria de uma "punição" às mulheres que o tinham rejeitado.

Oito das vítimas mortais foram cinco rapazes e três raparigas, entre 10 e 11 anos, e a nona foi um professor de 55, de acordo com a lista fornecida pelo município de Kahramanmaras, estando previstas as cerimónias fúnebres para esta quinta-feira.

O autor deste massacre, com 14 anos, também morreu, mas o governador de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer, não esclareceu "se foi suicídio ou se [a sua morte] ocorreu no meio do caos".

"Os aparelhos digitais apreendidos durante as buscas na casa do autor e no veículo do seu pai foram confiscados e estão a ser analisados. (...) Segundo as primeiras conclusões, não foi estabelecida qualquer ligação com terrorismo, parecendo tratar-se de ato isolado", disse a polícia turca.

As autoridades locais descreveram que o aluno “chegou à escola com armas, presumivelmente do pai, na sua mochila, entrou em duas salas de aula e abriu fogo indiscriminadamente", um dia após ataque similar de outro adolescente que feriu a tiro 16 pessoas – 10 alunos e quatro professores -, numa escola profissional da província de Şanlıurfa, 200 quilómetros mais a leste.

Este foi o segundo ataque em escolas turcas em apenas dois dias. As autordades detiveram 83 pessoas em todo o país por "glorificarem o crime e os criminosos" desde o primero incidente, na terça-feira, disse a polícia, acrescentando que as autoridades bloquearam o acesso a 940 contas de redes sociais e 93 grupos do Telegram pelo mesmo motivo.

Aconteceram dois incidentes do género em dois dias na Turquia
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