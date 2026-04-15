Quatro mortos e 20 feridos em tiroteio em escola da Turquia
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Internacional

Quatro mortos e 20 feridos em tiroteio em escola da Turquia

Este é o segundo tiroteio numa escola turca em apenas dois dias.
Sofia Fonseca
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Quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas num tiroteio numa escola na Turquia, esta quarta-feira, 15 de abril.

De acordo com informações avançadas pelo governador da província de Kahramanmaras, no sul do país, o atirador era um aluno que usou uma arma do pai que escondeu na mochila.

O atirador está entre os mortos, bem como um professor.

Este é o segundo tiroteio numa escola turca em apenas dois dias, depois de na terça-feira se ter registado um morto e 16 feridos num outro incidente numa escola secundária da província vizinha de Sanliurfa..

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Turquia

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