Donald Trump, presidente dos EUA.Foto: EPA / BONNIE CASH
Administração Trump vai anunciar "aumento substancial" de sanções à Rússia

Secretário do Tesouro dos Estados Unido disse que, nas próximas horas, a administração de Donald Trump anunciará publicamente um "aumento substancial" das sanções à Rússia.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse esta quarta-feira, 22 de outubro, que, nas próximas horas, a administração de Donald Trump anunciará publicamente um "aumento substancial" das sanções à Rússia.

"Vamos anunciar depois do fecho desta tarde ou no início de amanhã um aumento substancial das sanções à Rússia", declarou o responsável da administração Trump aos meios de comunicação social em frente à Casa Branca, embora não tenha adiantado mais detalhes sobre o assunto.

Estas declarações surgem um dia depois de a Casa Branca ter dito que não havia planos para num futuro próximo haver um encontro entre Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, deixando no ar a cimeira bilateral na capital da Hungria, Budapeste, que estava prevista para breve.

