O presidente ucraniano assinou um contrato de compra de caças fabricados pela Saab com o primeiro-ministro sueco.
O presidente ucraniano assinou um contrato de compra de caças fabricados pela Saab com o primeiro-ministro sueco. FOTO: FREDRIK SANDBERG / EPA
Com a diplomacia em suspenso, Kiev procura armar-se para combater Moscovo

Ucrânia assinou com a Suécia um contrato para a compra de até 150 caças Gripen e apresentou a nova versão do seu drone naval. Zelensky diz que plano para a paz ainda não está pronto.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
