A vingança serve-se... de vestido curto. Famosa peça de roupa da princesa Diana vai a leilão e pode custar mais de 260 mil euros

Mais tarde, Diana acabaria por admitir ter sido ela própria infiel. “Éramos três neste casamento”, disse numa entrevista.

O vestido tornou-se famoso e, apesar de Diana o ter vestido há 32 anos e de ter morrido há 29, ainda hoje desperta grande curiosidade, estimando-se que o leilão venha a ser muito disputado e que a peça possa ultrapassar os 250 mil euros.

“Pessoalmente, acredito que este vestido é o item mais poderoso ligado a Diana”, disse Morgane Halimi. Admitindo que Diana ainda exerce grande atração, a responsável da Sotheby's defendeu que “a história deste vestido e a mensagem universal que transmite irão certamente atrair tanto instituições como colecionadores particulares”. Mas isso será a 9 de dezembro, data em que pela segunda vez o vestido irá a leilão.

A primeira vez aconteceu em 1997, quando Diana o vendeu, juntamente com outras peças de roupa, para angariar fundos para instituições de solidariedade de combate à sida.

Antes do leilão, o vestido poderá ser visto em Londres (até dia 24), Hong Kong e Genebra.