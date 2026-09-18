A vingança serve-se... de vestido curto. Famosa peça de roupa da princesa Diana vai a leilão e pode custar mais de 260 mil euros
Já está em exposição, em Londres, o famoso "vestido da vingança" de Diana. A peça, usada pela princesa no dia em que o então marido, o princípe Carlos (agora rei), assumiu a infidelidade, vai ser leiloada no final do ano, mas antes vai andar em digressão para ser apreciada.
Trata-se de uma criação da estilista grega Christina Stambolian e que se tornou um dos vestidos mais famosos do mundo, fruto das circunstâncias em que foi usado, numa gala na Serpentine Gallery, em Londres. No final do ano, será leiloado na Sotheby’s, com uma estimativa de que poderá chegar aos 260 mil euros.
A 29 de junho de 1994 Diana surgiu deslumbrante naquele vestido de seda preto, justo e curto, com os ombros à mostra, complementado por um colar de safira, sapatos pretos e verniz vermelho vivo. E, nessa mesma noite, Carlos assumiu o adultério. “A vingança é chique”, escreveu o tablóide The Sun no dia seguinte na primeira página.
“Ela sempre usou a moda como forma de expressão, mas desta vez foi uma forma de comunicar a sua expressão pessoal”, disse Morgane Halimi, diretora global de bolsas e moda da Sotheby's, citada pela Associated Press. “O que ela sentiu naquele dia foi: 'Estou a retomar o controlo da história, estou aqui e defendo-me a mim própria'.”, defendeu esta responsável.
Mais tarde, Diana acabaria por admitir ter sido ela própria infiel. “Éramos três neste casamento”, disse numa entrevista.
O vestido tornou-se famoso e, apesar de Diana o ter vestido há 32 anos e de ter morrido há 29, ainda hoje desperta grande curiosidade, estimando-se que o leilão venha a ser muito disputado e que a peça possa ultrapassar os 250 mil euros.
“Pessoalmente, acredito que este vestido é o item mais poderoso ligado a Diana”, disse Morgane Halimi. Admitindo que Diana ainda exerce grande atração, a responsável da Sotheby's defendeu que “a história deste vestido e a mensagem universal que transmite irão certamente atrair tanto instituições como colecionadores particulares”. Mas isso será a 9 de dezembro, data em que pela segunda vez o vestido irá a leilão.
A primeira vez aconteceu em 1997, quando Diana o vendeu, juntamente com outras peças de roupa, para angariar fundos para instituições de solidariedade de combate à sida.
Antes do leilão, o vestido poderá ser visto em Londres (até dia 24), Hong Kong e Genebra.