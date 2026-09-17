Palácio de Buckingham em guerra de palavras com o irmão de Diana por causa do livro sobre a Princesa de Gales
O Palácio de Buckingham está em guerra de palavras com o Conde Charles Spencer, irmão da malograda Diana, por causa de um controverso livro de memórias sobre a vida e morte da Princesa de Gales.
Na obra, o Rei Carlos é acusado de ter dito a Spencer, de forma insensível, após a morte de Diana, em 1997, que "a esqueceremos em breve", de acordo com excertos publicados pelo Daily Mail aos quais o Palácio de Buckingham reagiu com veemência.
"Embora não comentemos livros por princípio, Sua Majestade está ciente de que a dor do luto fraterno pode toldar a razão, afetar o julgamento e influenciar a memória de formas que outros não reconhecem, mesmo muitos anos após tal perda", afirmou fonte da residência oficial do rei, citada pela BBC.
A polémica ameaça ensombrar um dia repleto de compromissos para a família real, com o Rei Carlos, o Príncipe William e Catherine a participarem em eventos e o Príncipe Harry a fazer a sua primeira grande aparição desde que regressou ao Reino Unido.
O livro de Charles Spencer, Swan Song: Diana, My Sister (Canto do Cisne: Diana, Minha Irmã), com lançamento previsto para a próxima semana, promete reabrir um período muito difícil na história da Família Real, escrito sob a perspetiva da família Spencer.
Recorde-se que a família real foi acusada de falta de sensibilidade e empatia após a morte da Princesa de Gales, uma figura extremamente popular.
Para essa atmosfera de ressentimento contribuiu o discurso emotivo e desafiador de Charles Spencer no funeral da irmã.
No excerto publicado, Spencer afirma que o então Príncipe de Gales e atual rei o submeteu a uma "onda de raiva" depois de ter insistido que Diana não teria desejado que os Príncipes William e Harry, então com 15 e 12 anos, participassem no cortejo fúnebre.
"Ele [Carlos] desabafou ao telefone o que sempre interpretei como o seu desprezo reprimido por Diana e o seu horror pelo facto de o mundo ter ficado tão abalado com a morte dela. 'Fiquem descansados', sibilou, 'vamos esquecê-la em breve'", escreveu Spencer no livro.
Essa afirmação, porém, está a ser rejeitada pelo Palácio de Buckingham, que a considera totalmente incompatível com a personalidade de Carlos, que na altura estava a lidar com o próprio luto e com o dos dois filhos do casal.
O Rei Carlos estará esta quinta-feira num debate sobre inteligência artificial, enquanto o Príncipe William e Catherine irão visitar projetos comunitários e de voluntariado na Ilha de Bute. Por seu lado, o príncipe Harry participará no seu primeiro grande evento público desde que regressou ao Reino Unido, a cerimónia inaugural do Prémio Invictus, não se sabendo ainda se estará acompanhado pela mulher, Meghan.