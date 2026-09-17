Palácio de Buckingham em guerra de palavras com o irmão de Diana por causa do livro sobre a Princesa de Gales

O Palácio de Buckingham está em guerra de palavras com o Conde Charles Spencer, irmão da malograda Diana, por causa de um controverso livro de memórias sobre a vida e morte da Princesa de Gales.

Na obra, o Rei Carlos é acusado de ter dito a Spencer, de forma insensível, após a morte de Diana, em 1997, que "a esqueceremos em breve", de acordo com excertos publicados pelo Daily Mail aos quais o Palácio de Buckingham reagiu com veemência.

"Embora não comentemos livros por princípio, Sua Majestade está ciente de que a dor do luto fraterno pode toldar a razão, afetar o julgamento e influenciar a memória de formas que outros não reconhecem, mesmo muitos anos após tal perda", afirmou fonte da residência oficial do rei, citada pela BBC.

A polémica ameaça ensombrar um dia repleto de compromissos para a família real, com o Rei Carlos, o Príncipe William e Catherine a participarem em eventos e o Príncipe Harry a fazer a sua primeira grande aparição desde que regressou ao Reino Unido.

O livro de Charles Spencer, Swan Song: Diana, My Sister (Canto do Cisne: Diana, Minha Irmã), com lançamento previsto para a próxima semana, promete reabrir um período muito difícil na história da Família Real, escrito sob a perspetiva da família Spencer.