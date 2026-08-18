História da princesa Diana contada em livro pelo irmão chega a Portugal em setembro

Charles Spencer irá publicar o livro O Canto do Cisne: Diana, a minha irmã, onde conta a história da princesa de Gales sob o ponto de vista de um irmão. A obra, da editora Penguin, será publicada em todo o mundo com tradução para 12 idiomas, sendo que a edição portuguesa estará à venda a 22 de setembro.

29 anos após ter partilhado a dor que sentia pela morta da irmã no elogio fúnebre que proferiu na Abadia de Westminster, Charles Spencer vai agora contar "a incrível história da vida que partilhou com Diana e a trágica semana da sua morte", de acordo com uma nota enviada às redações.

Será a primeira vez que o conde Spencer vai falar aberta e extensamente sobre a irmã. "Com o aniversário dos trinta anos volvidos sobre a trágica morte de Diana a aproximar-se, fui, de novo, inundado com pedidos de entrevista para falar sobre a minha irmã. Isto convenceu-me a pôr por escrito os meus pensamentos e memórias de uma vez por todas, em vez de ser sujeito ao incómodo de tornar a ler as opiniões de outros, muitas das quais baseadas em inverdades que se tornaram aceites ao longo dos anos", afirmou o autor, citado pela nota.

"O objetivo deste livro é contar a verdade sobre Diana da perspetiva do seu irmão, tal como pretendi fazer quando discursei no seu funeral. Como fiz no elogio fúnebre, quero falar em nome de Diana, de uma forma abertamente positiva", prosseguiu.

"Espero que este livro seja do interesse dos muitos que continuam a estimar a memória de Diana quando ela era viva, e ficaria encantado se aqueles que são demasiado jovens para se lembrarem dela no seu auge sentirem — depois de o lerem — que 'percebem' quem ela realmente era: uma pessoa única e dinâmica, cheia de amor, carisma e insegurança, que deu tudo por tudo na vida e fez do mundo um lugar muito melhor, apesar de ter saído de cena ainda muito jovem", concluiu.