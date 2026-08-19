A terra continua a tremer em Granada. Registados seis sismos na última noite

Na madrugada desta quarta-feira, 19 de agosto, a terra voltou a tremer na região espanhola de Granada, informou o Instituto Geográfico Nacional (IGN), dando conta que foram registados seis sismos, cinco dos quais sentidos pela população.

Após o terramoto de magnitude 4,8, registado na terça-feira (18), que provocou ferimentos ligeiros em três pessoas e danos generalizados, vários sismos voltaram a ser sentidos na região. Os abalos foram sentidos, na última noite, em cerca de vinte municípios da província espanhola e tiveram várias magnitudes, variando de 1,6 a 2,5 na escala de Richter, de acordo com o El País.

Os epicentros foram registados no municípios de La Zubia, Las Gabias, Otura, Alhendín, Ogíjares e Gójar, acrescenta o El Mundo. Antes, um sismo de magnitude 3,4 foi sentido ao final do dia de terça-feira.

Continuam a ser realizadas inspeções para avaliar as condições dos edifícios afetados na sequência do sismo de 4,8 de terça-feira, que levou as autoridades a proceder a evacuações em várias cidades, indica a imprensa espanhola, adiantando que os centros de saúde e os hospitais estão a retomar o normal funcionamento.

Nos últimos dias, a região de Granada tem registado uma atividade sísmica acima do normal. Os dados do Instituto Geográfico Nacional (IGN) indicam que, desde 14 de agosto, mais de 150 terramotos foram registados nesta província espanhola.

No sábado (15 de agosto), foram registados 40 abalos, um dos quais de magnitude 5, com epicentro em Alhendín, localidade a oeste de Gójar. A situação levou a Junta de Andaluzia a ativar a fase de pré-emergência do Plano de Resposta ao Risco Sísmico, que ainda se mantém. Os abalos desse dia causaram danos materiais, mas não foram registados feridos. No dia seguinte, foram sentidos cerca de 20 réplicas do sismo principal de sábado.

Já na terça-feira, três pessoas ficaram feridas, entre as quais um menor, na sequência do abalo de magnitude de 4,8, que causou danos materiais em edifícios e em veículos. 600 pessoas foram retiradas das suas casas no município de Las Gabias e ainda não regressaram às habitações.