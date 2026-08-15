Espanha. Sismo de magnitude 5 faz a terra tremer em Granada e deixa danos materiais

A área metropolitana de Granada, no sul de Espanha, foi atingida este sábado por um sismo de magnitude 5, com epicentro em Alhendín, que provocou danos materiais e mais de 200 chamadas para os serviços de emergência. Até ao momento não há registo de feridos.

O abalo ocorreu cerca da 1h00 (meia noite em Portugal Continental) e foi seguido por cerca de 40 tremores registados pelo Instituto Geográfico Nacional (IGN). Seis minutos depois do sismo principal, foi registado outro, de magnitude 2,6, com epicentro em Gójar.

Em vários pontos da região há registos de quedas de elementos de fachadas e telhados, bem como outros danos materiais, como automóveis atingidos por destroços na via pública.