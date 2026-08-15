Sismo de 7,7 atinge Indonésia e provoca pelo menos 38 mortos

Imagens da televisão local mostraram doentes a serem retirados de vários hospitais como medida de precaução após o abalo.

Os funcionários dos hospitais levaram equipamento para o exterior, incluindo camas, suportes de soro e botijas de oxigénio, e montaram áreas de tratamento temporárias para se adaptarem às condições de emergência.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG, na sigla em bahasa) chegou a emitir um alerta de tsunami, mas que foi cancelado pouco depois.

A BMKG tinha recomendado que os residentes de parte das províncias de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Ocidental, Celebes do Sul e Celebes do Sudeste se mantivessem afastados das praias e margens dos rios.

Os residentes ao longo da costa afetada foram aconselhados a deslocar-se para zonas mais elevadas, enquanto as autoridades procuravam quaisquer alterações na orla costeira.