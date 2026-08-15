O sismo causou danos graves e o colapso de edifícios
O sismo causou danos graves e o colapso de edifíciosEPA/BASARNAS / HANDOUT
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Sismo de 7,7 atinge Indonésia e provoca pelo menos 38 mortos

O abalo inicial foi sentido em grande parte da ilha das Flores e foi seguido por vários tremores secundários. Segundo sismo, de 6,9, sentido na ilha de Sumatra
DN/Lusa
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Um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter atingiu a costa da Indonésia durante a madrugada deste sábado (15 de agosto) e foi especialmente sentido na ilha das Flores, provocando o desabamento de edifícios e matando pelo menos 38 pessoas, segundo os mais recentes dados avançados pela agência indonésia de gestão de desastres.

O sismo causou danos graves e o colapso de edifícios, confirmou a agência de gestão de catástrofes da Indonésia.

Imagens da televisão local mostraram doentes a serem retirados de vários hospitais como medida de precaução após o abalo.

Os funcionários dos hospitais levaram equipamento para o exterior, incluindo camas, suportes de soro e botijas de oxigénio, e montaram áreas de tratamento temporárias para se adaptarem às condições de emergência.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG, na sigla em bahasa) chegou a emitir um alerta de tsunami, mas que foi cancelado pouco depois.

A BMKG tinha recomendado que os residentes de parte das províncias de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Ocidental, Celebes do Sul e Celebes do Sudeste se mantivessem afastados das praias e margens dos rios.

Os residentes ao longo da costa afetada foram aconselhados a deslocar-se para zonas mais elevadas, enquanto as autoridades procuravam quaisquer alterações na orla costeira.

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O abalo inicial foi sentido em grande parte da ilha das Flores e foi seguido por vários tremores secundários, incluindo um de magnitude 6,1 na escala de Richter.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo atingiu a região indonésia das Flores, a uma profundidade de 10 quilómetros, às 05:58 da manhã deste sábado, hora de Jacarta (menos seis em Portugal Continental).

O seu epicentro foi localizado a 68 quilómetros a noroeste da cidade de Ende.

Estima-se que cerca de dois milhões de pessoas vivam na ilha das Flores, cuja capital, Ende, com 90 mil habitantes, se situa na costa sul, oposta ao epicentro.

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Segundo sismo sentido na ilha de Sumatra

Um segundo sismo de grande magnitude (6,9) foi registado já este sábado na ilha indonésia de Sumatra, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC).

O epicentro do tremor foi localizado a 7 km a noroeste da cidade de Pematangsiantar, no norte da ilha.

A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 17 mil ilhas, é propensa a sismos e atividades vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.

Em dezembro de 1992, um sismo de magnitude 7 provocou um tsunami que matou cerca de 2.500 pessoas na ilha das Flores, no sudeste do país, parte de um grupo de ilhas na metade oriental da Indonésia.

Em 2004, a Indonésia sofreu um dos piores desastres da sua história com o sismo de magnitude 9,1 que atingiu a costa da ilha de Sumatra, desencadeando um tsunami que matou 170 mil pessoas no país e cerca de 50 mil nos países vizinhos.

* notícia atualizada às 13.20

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