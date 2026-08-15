Sismo de 7,7 atinge Indonésia e provoca pelo menos 38 mortos
Um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter atingiu a costa da Indonésia durante a madrugada deste sábado (15 de agosto) e foi especialmente sentido na ilha das Flores, provocando o desabamento de edifícios e matando pelo menos 38 pessoas, segundo os mais recentes dados avançados pela agência indonésia de gestão de desastres.
O sismo causou danos graves e o colapso de edifícios, confirmou a agência de gestão de catástrofes da Indonésia.
Imagens da televisão local mostraram doentes a serem retirados de vários hospitais como medida de precaução após o abalo.
Os funcionários dos hospitais levaram equipamento para o exterior, incluindo camas, suportes de soro e botijas de oxigénio, e montaram áreas de tratamento temporárias para se adaptarem às condições de emergência.
A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG, na sigla em bahasa) chegou a emitir um alerta de tsunami, mas que foi cancelado pouco depois.
A BMKG tinha recomendado que os residentes de parte das províncias de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Ocidental, Celebes do Sul e Celebes do Sudeste se mantivessem afastados das praias e margens dos rios.
Os residentes ao longo da costa afetada foram aconselhados a deslocar-se para zonas mais elevadas, enquanto as autoridades procuravam quaisquer alterações na orla costeira.
O abalo inicial foi sentido em grande parte da ilha das Flores e foi seguido por vários tremores secundários, incluindo um de magnitude 6,1 na escala de Richter.
De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo atingiu a região indonésia das Flores, a uma profundidade de 10 quilómetros, às 05:58 da manhã deste sábado, hora de Jacarta (menos seis em Portugal Continental).
O seu epicentro foi localizado a 68 quilómetros a noroeste da cidade de Ende.
Estima-se que cerca de dois milhões de pessoas vivam na ilha das Flores, cuja capital, Ende, com 90 mil habitantes, se situa na costa sul, oposta ao epicentro.
Segundo sismo sentido na ilha de Sumatra
Um segundo sismo de grande magnitude (6,9) foi registado já este sábado na ilha indonésia de Sumatra, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC).
O epicentro do tremor foi localizado a 7 km a noroeste da cidade de Pematangsiantar, no norte da ilha.
A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 17 mil ilhas, é propensa a sismos e atividades vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.
Em dezembro de 1992, um sismo de magnitude 7 provocou um tsunami que matou cerca de 2.500 pessoas na ilha das Flores, no sudeste do país, parte de um grupo de ilhas na metade oriental da Indonésia.
Em 2004, a Indonésia sofreu um dos piores desastres da sua história com o sismo de magnitude 9,1 que atingiu a costa da ilha de Sumatra, desencadeando um tsunami que matou 170 mil pessoas no país e cerca de 50 mil nos países vizinhos.
* notícia atualizada às 13.20