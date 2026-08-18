Vaga de sismos na região espanhola de Granada. O mais recente fez três feridos esta terça-feira

A região espanhola de Granada foi novamente abalada por um sismo, de magnitude 4,8, pelas 10h30 locais (menos uma hora em Lisboa) desta terça-feira, 18 de agosto.

O terramoto provocou ferimentos ligeiros em três pessoas e danos generalizados. Por ter sido muito superficial, foi amplamente sentido pela população, segundo o Instituto Geográfico Nacional (IGN).

O epicentro localizou-se no município de Gójar, a poucos quilómetros de Alhendín, onde havia sido registado outro sismo de magnitude 4,8 na madrugada de sábado, que também causou também danos significativos.

De acordo com o El País, o serviço de emergência da Andaluzia recebeu mais de 50 chamadas a relatar deslizamentos de terra e rachas. O governo regional informou que três pessoas sofreram ferimentos leves, sendo que uma delas, menor de idade, teve de ser transportada para um hospital.

Após esse sismo, registaram-se várias réplicas com magnitudes acima de 4,0.

No sábado, a área metropolitana de Granada registou 40 abalos, entre os quais um de magnitude 5,0 às 01:04 (00:04 em Lisboa). Causaram danos materiais, mas não houve registo de feridos.

Um dia depois, foram sentidos cerca de 20 réplicas do sismo principal de sábado.

Estes tremores de terra levaram a Junta da Andaluzia a ativar a fase de pré-emergência do Plano de Resposta ao Risco Sísmico.