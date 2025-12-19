Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A pista de um sem abrigo no Reddit que "desvendou o caso" do tiroteio na Brown e da morte do físico do MIT
Informação partilhada num fórum na rede social ajudou a avançar na investigação das autoridades norte-americanas, uma vez que levou a polícia ao carro do suspeito e depois ao nome de Cláudio Valente.
Susete Henriques
"Desvendou o caso". A afirmação foi proferida pelo procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, e ilustra bem a importância da informação publicada no Reddit por um cidadão anónimo, em situação de sem abrigo, sobre o suspeito do tiroteio na Universidade de Brown, que matou duas pessoas e feriu outras nove, e da morte do físico do MIT, Nuno Loureiro.

Foi a informação publicada num fórum da rede social que levou as autoridades a identificar o carro que o suspeito alugou, um Nissan Sentra cinzento, com matrícula da Florida, e, posteriormente, à identificação de Cláudio Valente. O português acabaria por ser encontrado morto pelas autoridades numa unidade de armazéns, em New Hampshire. "Ele tirou a própria vida quando o tentámos deter", disse Oscar L. Perez Jr., o chefe de polícia de Providence, em conferência de imprensa.

Identificado como Iamin-Kare, o utilizador da Reddit, que mais tarde foi referido pelas forças de segurança como "John", indicou, num fórum da rede social, que uma viatura considerada suspeita foi vista perto da universidade.

Estou a falar a sério. A polícia precisa de investigar um Nissan cinzento com matrícula da Florida, possivelmente alugado. Era esse o carro que ele estava a conduzir”, lê-se na publicação, conforme está, aliás, mencionado num documento da polícia de Providence.

Vários utilizadores da rede social aconselharam "John" a contactar as autoridades e o denunciante disse que o tinha feito, tendo depois prestado depoimento na polícia de Providente.

Nas informações que deu aos agentes, afirmou que viu, pela primeira vez, o suspeito numa casa de banho do prédio de engenharia, onde horas depois ocorreria o tiroteio.

Segundo a Associated Press, "John" referiu, no depoimento, que ele estava a usar roupas inadequadas para o tempo frio. Adiantou depois que viu novamente Cláudio Valente a alguns quarteirões de distância a afastar-se repentinamente de um Nissan Sentra quando o viu.

No depoimento, segundo o documento da polícia de Providence, citado pela CNN, "John" confrontou o homem devido ao comportamento suspeito e este terá perguntado: "Porque é que me está a importunar?".

"Esta pessoa levou-nos ao carro, que nos levou ao nome" do suspeito, disse o procurador-geral de Rhode Island sobre a pista que ajudou a avançar na investigação. Uma dica preciosa de um cidadão, que, avançou uma fonte à Fox News, é um sem abrigo, que estudou na Universidade Brown.

Com base nesta informação, refere a AP, os investigadores chegaram ao carro e à matrícula do mesmo, o que permitiu à polícia aceder a uma rede de mais de 70 câmaras de vigilância, que rastreiam matrículas e outros detalhes dos veículos.

Uma informação crucial, a juntar às imagens de videovigilância analisadas, que permitiram seguir os passos do suspeito, que foi visto a alugar o carro, a 1 de dezembro, uma viatura detetada nas imediações do campus da Universidade Brown, antes do ataque que vitimou dois estudantes.

Já em Brookline, Massachusetts, as câmaras de segurança captaram o suspeito a cerca de 800 metros do bloco de apartamentos, onde residia o físico Nuno Loureiro.

Vídeos adicionais mostraram o indivíduo "a entrar no prédio de apartamentos do docente no dia do homicídio, a 15 de dezembro", explicou Leah B. Foley, a procuradora do Massachusetts, em conferência de imprensa. As autoridades também informaram que o suspeito trocou placas de matrícula para escapar à polícia. Terá colocado uma placa não registada do Maine no veículo antes do homicídio do professor.

Foi a partir da informação do utilizador do Reddit que as autoridades chegaram ao carro do suspeito e ao nome do português, passando depois a ligar o tiroteio na universidade ao assassinato de Nuno Loureiro. O suspeito era o mesmo.

As autoridades acabaram depois por encontrar Cláudio Valente morto numa unidade de armazéns e junto do qual estava uma mala que continha duas armas de fogo e provas que "correspondiam exatamente às recolhidas no local do tiroteio", disse Ted Docks, agente especial do FBI responsável pelo caso.

Portugal colabora com autoridades dos EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, indicou que as autoridades norte-americanas têm estado em contacto com Portugal, que tem prestado uma “cooperação muito grande”, mas ressalvou que “as investigações estão longe de estar terminadas”.

A Polícia Judiciária também referiu a existência dessa cooperação. Em comunicado, avança que que foi contactada na quinta-feira, 18, e "se encontra a prestar colaboração e apoio às autoridades daquele país, desde o momento inicial em que o suspeito se tornou, para aquelas, alvo de interesse"."

"A Polícia Judiciária permanece em contacto e a prestar toda o suporte necessária às investigações em curso", acrescenta.

