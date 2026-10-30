A piada de Obama que virou tema de campanha nos Estados Unidos

Barack Obama está a deixar a sua marca nesta reta final da campanha para as eleições intercalares, que se realizam na terça-feira, graças a uma piada feita no fim de semana e que deixou Donald Trump e os conservadores em polvorosa, de tal forma que não têm falado de outra coisa nos últimos dias.

“Ele tem a Casa Branca como se o Saddam Hussein tivesse aberto um Cheesecake Factory. É ouro por todo o lado”, disse o antigo presidente democrata no sábado, referindo-se às renovações repletas de dourado que Donald Trump tem feito na Casa Branca. Esta piada tem várias camadas - por um lado fala do gosto do antigo líder iraquiano pelo dourado, como se podia ver pelos seus cerca de cem palácios, e menciona a cadeia de restaurantes Cheesecake Factory, conhecida por ser acessível para muitos, mas ao mesmo tempo ter uma decoração opulenta.

Questionado sobre se tinha uma resposta para Obama - com o jornalista a afirmar que o democrata “gozou com o Cheesecake Factory, comparando-o à Casa Branca” - , Donald Trump gastou vários minutos a explicar que o trabalho na Casa Branca tinha sido feito pelos “melhores artesãos” e que Obama “não se apercebe da sujidade e da imundície” do local. Horas depois, voltou ao mesmo assunto.

Os media de direita, como a Fox News, e comentadores aliados do presidente dos Estados Unidos passaram os dias seguintes a criticar Obama, dizendo, entre outras coisas, que o democrata está desligado da realidade ao gozar com um restaurante frequentado por pessoas comuns. Apesar de, na verdade esta cadeia não ser propriamente barata - um hamburguer ou uma sandes pode custar entre 17,50 e 26,95 dólares e uma fatia de cheesecake entre 9,95 e 13,95.

“Mantenham o The Cheesecake Factory longe da vossa boca elitista”, escreveu no X a estratega política conservadora Corinne Clark Barron. A coisa chegou a tal ponto que a Casa Branca enviou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para jantar num dos Cheesecake Factory. Um governante que está longe de ser um norte-americano comum, tendo uma fortuna avaliada em cerca de 600 milhões de dólares.

“A questão de Saddam Hussein não o incomodou. Mas ele ficou muito chateado com o Cheesecake Factory”, disse Obama um outro comício esta quarta-feira à noite. “É tudo uma loucura, mas a parte mais louca é esta: mobilizaram uma resposta de todo o governo por causa daquela piada”.

O democrata rejeitou ainda as acusações de snobismo. “Sou pai de duas filhas. Acham que eu teria sobrevivido à infância delas sem ir ao Cheesecake Factory?”.