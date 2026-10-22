Foto: Gerardo Santos

Internacional

“A Hungria gosta de fazer parte da família da UE. É como uma carruagem que descarrilou e agora voltou aos carris”

De passagem por Portugal por ocasião dos 70 anos do início da revolução de 1956, a secretária de Estado para as Relações Bilaterais da Hungria falou ao DN sobre a importância de manter a memória coletiva deste momento. Antiga embaixadora em Lisboa, Klara Breuer destacou ainda as mudanças na relação com Bruxelas - mas também com Moscovo e com Washington - desde a chegada ao poder de Peter Magyar, após as eleições de abril.