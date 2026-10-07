7 de Outubro: um minuto de silêncio e protestos em Israel na homenagem às vítimas dos ataques do Hamas

Outras homenagens e protestos estão previstos ao longo desta quarta-feira (7 de outubro).

“Estão a tentar fazer-nos esquecer o que aconteceu no 7 de Outubro”, disse à rádio do exército ela à Rádio do Exército Einav Zangauker, cujo filho Matan foi feito refém (foi um dos que regressou com vida).

“Não esqueceremos. Exigiremos a verdade, pois é esse o nosso legado. Em memória deles e por eles”, afirma. “O medo está gravado no meu coração -- as lágrimas que não param, o coração que dói e sangra até este preciso momento, despedaçado em mil pedaços”, afirmou.

O antigo refém Yarden Bibas, cuja mulher Shiri e os dois filhos Ariel (4 anos) e Kfir (1ano) foram mortos em cativeiro em Gaza, publicou nas redes sociais um pedido de perdão à sua família.

“Shiri, Ariel e Kfir. Desculpem-me. Desculpem por vocês estarem aí em cima e eu estar aqui”, escreveu numa mensagem temporária no Instagram. “Amo-vos mais do que tudo no mundo. Sempre. Para sempre.”

"Três anos passaram, mas, por vezes, tudo parece ainda um longo dia que nunca mais chega ao fim. Continuamos a procurar um caminho para o amanhã, mesmo quando não é claro para nós como deve ser esse amanhã sem ti", escreveu noutra mensagem mais longa.