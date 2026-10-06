Destruição na cidade de Gaza após um ataque israelita a 3 de outubro.
Destruição na cidade de Gaza após um ataque israelita a 3 de outubro.FOTO:EPA/MOHAMMED SABER
Internacional

Gaza contabiliza 1450 mortos desde cessar-fogo de há quase um ano

Há um ano, Trump conseguiu um acordo que permitiu libertar os últimos reféns israelitas levados a 7 de outubro de 2023 pelo Hamas. Mas pouco mudou para os palestinianos.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Israel
Hamas
Faixa de Gaza
Ataque do Hamas - 7 de Outubro
palestinianos
edição diária
Diário de Notícias
www.dn.pt