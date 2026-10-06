Gaza contabiliza 1450 mortos desde cessar-fogo de há quase um ano

A resposta israelita ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 foi rápida: Israel lançou a guerra na Faixa de Gaza, que segundo as autoridades locais (controladas pelo grupo terrorista) já fizeram 75 mil mortos. Poucos dias depois do segundo aniversário do ataque, um acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA abriu a porta à libertação dos últimos reféns israelitas (em troca de centenas de presos palestinianos). Mas pouco mais do plano para a paz de Donald Trump foi implementado.O cessar-fogo que entrou em vigor a 11 de outubro mantém-se ativo, não tendo havido o retomar dos combates de larga escala, mas as IDF continuam a atacar o que dizem ser alvos do Hamas. As autoridades locais, ainda controladas pelo grupo terrorista, alegam contudo que pelo menos 1450 palestinianos morreram desde o cessar-fogo, incluindo mulheres e crianças. Do lado israelita, cinco militares morreram neste último ano.O plano de Trump previa que as IDF recuassem para trás da chamada Linha Amarela, ficando no controlo de 53% da Faixa de Gaza. Mas essa linha tem-se movido para oeste, com as IDF a controlar atualmente mais de dois terços do enclave (entre 60% e 70%, consoante as fontes). Por seu lado, o Hamas continua sem desarmar, apesar de ter aceitado entregar as armas ao governo tecnocrático apoiado pelos EUA - liderado pelo antigo vice-ministro palestiniano Ali Shaath, que ainda não entrou no território. Israel rejeitou esse plano, recusando sair do enclave sem o desarmamento. A Força Internacional de Estabilização, que devia assumir o controlo, não saiu do papel, apesar de ter um comandante norte-americano (o major-general Jasper Jeffers) e promessas de homens de países como Indonésia, Marrocos, Cazaquistão, Albânia, Kosovo ou Uganda.Há mais ajuda humanitária para os cerca de dois milhões de palestinianos, muitos dos quais continuam deslocados. Israel insiste que 600 camiões entram por dia, como previsto no plano de Trump, mas organizações humanitárias contestam esse número e dizem que a ajuda é insuficiente. Nos últimos dias, a fronteira esteve fechada, por receio de novos ataques por ocasião do aniversário.A reconstrução também não avança ao ritmo necessário, apesar de o Conselho da Paz de Trump ter anunciado um plano de 2,45 mil milhões de dólares em setembro - estima-se que sejam necessários mais de 70 mil milhões ao longo dos próximos dez anos.A guerra em Gaza custou também apoios a Israel no estrangeiro, com a crescente condenação da violência - especialistas, incluindo das Nações Unidas, falam em genocídio, uma acusação que Israel rejeita. Entretanto, vários países (incluindo Portugal) reconheceram o Estado Palestiniano, alegando querer manter viva a solução de dois Estados, numa altura em que a situação também se deteriora na Cisjordânia ocupada - com a violência dos colonos (e foram autorizados mais colonatos) contra os palestinianos. .Israel “comprometido” com plano para Gaza, mas duvida que Hamas se desarme.Mahmoud Abbas pede que segunda fase do plano de paz avance em Gaza.Gaza, Ucrânia, NAZA: tudo o que não queremos ver