Destruição na cidade de Gaza após um ataque israelita a 3 de outubro. FOTO:EPA/MOHAMMED SABER

Internacional Gaza contabiliza 1450 mortos desde cessar-fogo de há quase um ano Há um ano, Trump conseguiu um acordo que permitiu libertar os últimos reféns israelitas levados a 7 de outubro de 2023 pelo Hamas. Mas pouco mudou para os palestinianos.