225 mil. Zelensky afirma que baixas russas já superam número de novos recrutas em 2026

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a Rússia sofreu neste ano mais de 225 mil baixas militares, um número superior aos 221 mil mobilizados para combater na guerra na Ucrânia. "Em menos de sete meses deste ano, 221 mil pessoas alistaram-se nas forças armadas russas, enquanto as baixas no mesmo período atingiram quase 225.500, das quais 131 mil foram mortas e quase 93 mil feridas", escreveu Zelensky nas redes sociais.Segundo o Presidente da Ucrânia, uma parte significativa das baixas são feridos graves "porque os cuidados médicos russos na linha da frente são muito inadequados". Lamentando a falta de vontade da Rússia em avançar para a paz, referiu que Moscovo estará a preparar-se para uma maior cooperação com a Coreia do Norte, esperando receber até 30 mil soldados daquele país."Desde junho que têm vindo a preparar a região de Voronezh para os receber", afirmou Zelensky na mesma mensagem. A Coreia do Norte "está também a preparar a transferência de novos sistemas de mísseis balísticos para a Rússia", acrescentou, considerando que o regime norte-coreano se tornou "uma ameaça" na Ásia..Trump e Zelensky reúnem-se na terça-feira.Fedorov pressiona Zelensky e insiste que só aceita voltar a ser ministro da Defesa