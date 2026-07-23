Tropas russas atuam no interior da Ucrânia.
Tropas russas atuam no interior da Ucrânia.FOTO:EPA/Ministério da Defesa da Rússia
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Fedorov pressiona Zelensky e insiste que só aceita voltar a ser ministro da Defesa

Protestos estão marcados para esta sexta-feira (24 de julho), com organizadores a dizer que podem durar “muito tempo”.
Susana Salvador
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Mykhailo Fedorov
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