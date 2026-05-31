11 mortos confirmados em acidente em fábrica de papel nos Estados Unidos

O número de vítimas mortais na sequência da rutura de um tanque químico na fábrica Nippon Dynawave Packaging, em Longview, no estado norte-americano de Washington, subiu para 11.As equipas de resgate conseguiram recuperar os corpos das nove pessoas que estavam desaparecidas, anunciaram as autoridades no sábado, 30 de maio.Anteriormente já tinham sido confirmadas duas mortes neste acidente, que ocorreu quando se deu a rutura e implosão de um tanque que continha 3,4 milhões de litros de "licor branco" - uma solução química de hidróxido de sódio e sulfureto de sódio utilizada no fabrico de celulose.Os testes confirmaram que o incidente contaminou o rio Columbia, nas proximidades, embora não tenha sido detetado qualquer "impacto negativo na saúde" na qualidade do ar ou na água potável da cidade de Longview..Um morte e nove desaparecidos após rutura de tanque químico em fábrica no estado de Washington, nos EUA