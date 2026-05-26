Mortes confirmadas após rutura de tanque químico em fábrica no estado de Washington, nos EUA
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Mortes confirmadas após rutura de tanque químico em fábrica no estado de Washington, nos EUA

O número de vítimas no incidente é de "dois dígitos", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Portland.
David Pereira
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Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas na sequência de uma rutura num tanque químico na fábrica Nippon Dynawave Packaging, em Longview, no estado norte-americano de Washington.

O "incidente com materiais perigosos" foi reportado na manhã desta terça-feira, 26 de maio, informaram os bombeiros, citados pela ABC News.

Um tanque contendo licor branco rompeu por volta das 7h15 locais (15h15 em Lisboa), de acordo com um comunicado conjunto das autoridades locais e da Nippon Dynawave Packaging.

Inicialmente, as autoridades referiram-se ao incidente como uma explosão química e depois como uma implosão, antes de o classificarem como uma rutura.



Várias pessoas sofreram ferimentos, incluindo queimaduras químicas, e foram transportadas de ambulância para hospitais da região, informou o Corpo de Bombeiros, mas a gravidade desses ferimentos ainda não foi divulgada.

O número de vítimas no incidente é de "dois dígitos", disse Rick Graves, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Portland, no Oregon.

O PeaceHealth St. John Medical Center, em Longview, informou a ABC News que recebeu nove pacientes no seguimento de um incidente, tendo sido declarado um óbito. Seis estão em condição estável e outros dois doentes foram transferidos, informou o hospital.

As informações sobre os mortos e feridos no incidente estão a ser mantidas em sigilo até que os familiares sejam notificados, disseram as autoridades, que garantem não existir ameaça imediata para a população.

No entanto, os moradores foram aconselhados a evitar a área devido à operação de emergência em curso.

A fábrica da Nippon está localizada na fronteira entre os estados de Washington e Oregon, perto do rio Columbia. É uma fábrica de pasta de papel e papel kraft e uma fábrica de embalagens líquidas, de acordo com o Departamento de Ecologia de Washington.

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