Resposta à guerra sai cara aos governos e aos contribuintes.
Resposta à guerra sai cara aos governos e aos contribuintes.Foto: YAHYA ARHAB / EPA
Economia

FMI. Aposta na Defesa pode levar a cortes brutais em Saúde, Educação e apoios sociais

Corridas ao armamento implicam pesados aumentos da despesa, de défices e subidas da dívida pública. Para compensar, FMI vê cortes de 25% nos apoios sociais, de 26% na Saúde e de 14% na Educação.
Luís Reis Ribeiro
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