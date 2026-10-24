Dez projetos que marcam os 50 anos do BEI em Portugal
O Banco Europeu de Investimento (BEI), uma das principais instituições da União Europeia, sediado no Luxemburgo, entrou em Portugal celebra meio século, este ano.
A longa relação do Banco e do grupo que integra (onde se inclui o Fundo Europeu de Investimento) com a economia portuguesa foi inaugurada em 1976, ano da aprovação da Constituição da República Portuguesa, com um primeiro empréstimo. Foi para ajudar a erguer a Central Termoelétrica de Setúbal.
Até hoje, o Grupo BEI já concedeu mais de 70 mil milhões de euros em financiamento ao país, num total de mais de mil projetos de investimento.
Está presente em praticamente todas as áreas da economia, com destaque para infraestruturas, energias renováveis, inovação, transportes, ambiente e apoio a pequenas e médias empresas (PME).
O BEI é pouco visível na rua, não tem uma rede comercial, não tem balcões. É um banco grossista, endivida-se a taxas de juro muito baixas (tem um rating máximo de AAA), fundos que depois canaliza através dos bancos comerciais, os seus parceiros, que financiam diretamente as empresas. No entanto, há cada vez mais projetos em que, dada a grande dimensão, concede financiamento e é parceiro direto.
Em épocas de maior pressão nos juros, como nas crises passadas, caso da crise financeira e da pandemia, o BEI foi especialmente requisitado por ser mais barato face ao que eram os preços de mercado oferecidos a Portugal.
Hoje tem planos para maximizar o potencial de crescimento nacional em novas áreas ou prioridades como computação, cibersegurança e defesa.
Segundo o Grupo BEI, em 2025, "o financiamento cresceu 43%, com recordes na habitação, no financiamento verde, nos transportes e na inovação".
No total, o impulso ascendeu a três mil milhões de euros, o equivalente a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. "É uma mudança de escala" para um valor que só é superado pelos cinco mil milhões de euros injetados no ano da grande emergência nacional que foi o da pandemia covid, em 2020.
O grupo BEI marca oficialmente os 50 anos em Portugal numa conferência no Ministério das Finanças, na terça-feira 27 de outubro, que contará com a presença da presidente da instituição, Nadia Calviño, do antigo presidente da Comissão Europeia, José Durão Barroso, e do Presidente da República, António José Seguro.
Eis dez projetos emblemáticos "que marcaram cinco décadas de investimento europeu" em Portugal, segundo a escolha do próprio BEI.
CENTRAL TERMOELÉTRICA DE SETÚBAL (1976)
35 milhões de euros
Primeiro empréstimo do BEI em Portugal, dez anos antes da adesão
ÁGUA E SANEAMENTO (vários anos)
3000 milhões de euros
Vários projetos, destacando-se 420 milhões à Águas de Portugal entre 2015 e 2021
PONTE VASCO DA GAMA (1995)
300 milhões de euros
Empréstimo concedido em 1995 para a segunda ponte sobre o Tejo, em Lisboa, inaugurada em março de 1998
METRO DO PORTO (desde 1998)
800 milhões de euros
Vários empréstimos para construir a rede de metro da Área Metropolitana do Porto
RECONSTRUÇÃO DA MADEIRA (2010)
62,5 milhões de euros
Empréstimo para recuperar infraestruturas da Região depois das cheias de fevereiro de 2010.
CAMPUS DA FACULDADE NOVA SBE (2017)
16 milhões de euros
Empréstimo para campus universitário em Carcavelos, com capacidade para 3.200 estudantes, inaugurado em 2018.
WINDFLOAT ATLANTIC (2018)
60 milhões de euros
Primeiro parque eólico flutuante da Europa continental a cerca de 20 quilómetros da costa de Viana do Castelo
PLANO GERAL DE DRENAGEM DE LISBOA (2022)
65 milhões de euros
Financiamento à Câmara Municipal de Lisboa no âmbito de um empréstimo-quadro de até 250 milhões de euros
HABITAÇÃO ACESSÍVEL E SOCIAL (2025 - 2026)
2840 milhões de euros
Empréstimos para construir casas com base em dois programas-quadro: 1340 milhões (2025) e 1500 milhões (2026)
ESCOLAS PÚBLICAS (2009, 2010 e 2025)
Renovação de escolas secundárias. 900 milhões para a Parque Escolar (2009–2010) e até 1000 milhões para o atual programa de reabilitação