Dez projetos que marcam os 50 anos do BEI em Portugal

O Banco Europeu de Investimento (BEI), uma das principais instituições da União Europeia, sediado no Luxemburgo, entrou em Portugal celebra meio século, este ano.

A longa relação do Banco e do grupo que integra (onde se inclui o Fundo Europeu de Investimento) com a economia portuguesa foi inaugurada em 1976, ano da aprovação da Constituição da República Portuguesa, com um primeiro empréstimo. Foi para ajudar a erguer a Central Termoelétrica de Setúbal.

Até hoje, o Grupo BEI já concedeu mais de 70 mil milhões de euros em financiamento ao país, num total de mais de mil projetos de investimento.

Está presente em praticamente todas as áreas da economia, com destaque para infraestruturas, energias renováveis, inovação, transportes, ambiente e apoio a pequenas e médias empresas (PME).

O BEI é pouco visível na rua, não tem uma rede comercial, não tem balcões. É um banco grossista, endivida-se a taxas de juro muito baixas (tem um rating máximo de AAA), fundos que depois canaliza através dos bancos comerciais, os seus parceiros, que financiam diretamente as empresas. No entanto, há cada vez mais projetos em que, dada a grande dimensão, concede financiamento e é parceiro direto.

Em épocas de maior pressão nos juros, como nas crises passadas, caso da crise financeira e da pandemia, o BEI foi especialmente requisitado por ser mais barato face ao que eram os preços de mercado oferecidos a Portugal.

Hoje tem planos para maximizar o potencial de crescimento nacional em novas áreas ou prioridades como computação, cibersegurança e defesa.