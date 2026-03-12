Milhares de casas sem telhas após passagem da depressão Kristin
Economia

Banco Europeu de Investimento vai meter mais de mil milhões de euros no PTRR “exclusivamente português”

BEI é credor do país há 50 anos. Apoiou a construção da Ponte Vasco da Gama, o plano de drenagem de Lisboa, o parque eólico de Viana. Este ano, é a reconstrução das tempestades e a habitação social.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
