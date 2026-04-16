Centro em Hengqin quer ligar China a países de língua portuguesa e espanhola

Nota do editor: Localizada a oeste de Macau e separada desta apenas por uma faixa de água, Hengqin – outrora composta por duas ilhas remotas, conhecidas pelos portugueses como Ilha de Montanha e Ilha de Dom João – entrou, em 2021, numa nova fase de desenvolvimento do sistema de negociação, construção e administração conjuntas e partilha de resultados entre Guangdong e Macau. A Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin constitui uma plataforma importante para promover a diversificação adequada da economia e criar um novo espaço e oportunidades para o desenvolvimento das empresas e para a vida e o emprego dos residentes de Macau.Hoje, a Zona de Cooperação é um local onde é possível vivenciar a rica e diversificada cultura dos países de língua portuguesa. Em Outubro de 2025, realizou-se a 1.ª edição do Festival da Lusofonia de Hengqin, proporcionando aos residentes e visitantes de Hengqin e Macau uma experiência das culturas dos países de língua portuguesa, com apresentações de dança folclórica portuguesa, espectáculos de dança brasileira e degustação de diversas iguarias da gastronomia dos países de língua portuguesa. No coração de Hengqin, ergue-se o Centro de Serviços Económicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa/Espanhola (CECPS), uma plataforma one-stop criada para aprofundar as relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola.Inaugurado na segunda metade do ano passado, o CECPS beneficia da sua localização na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hengqin, e usufrui de políticas especiais, únicas no Interior da China, visando aproveitar as vantagens disponibilizadas pela província de Guangdong e pela Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).."Um dos pilares estratégicos do trabalho do CECPS é a construção de uma base de dados de recursos humanos qualificados, a qual já conta com os contactos de mais de 600 profissionais bilingues em chinês e português ou espanhol.".O CECPS destina-se a empresas chinesas que pretendam expandir-se para os países de língua portuguesa e espanhola, bem como a companhias desses países que procurem entrar na China. A estrutura de funcionamento do CECPS distingue-se pelo modelo de “orientação governamental e operação de mercado”.Ng In Cheong, diretora-adjunta dos Serviços de Assuntos Jurídicos da Zona de Cooperação e uma das responsáveis pelo centro, explica que, sob o contexto governamental, os recursos do CECPS podem ser utilizados para contactar governos no Interior da China e no estrangeiro, bem como associações comerciais e consulados.Através de uma rede que integra mais de 50 instituições profissionais, o centro providencia consultoria jurídica, contabilística, fiscal e ao nível dos recursos humanos, além de serviços de tradução e interpretação. Este “pacote” de apoio visa reduzir drasticamente os custos e riscos de entrada para as empresas da China que pretendam apostar nos mercados dos países de língua portuguesa e espanhola, bem como para companhias dessas nações que desejem expandir-se para solo chinês.Pontes de capital e talentoUm dos pilares estratégicos do trabalho do CECPS é a construção de uma base de dados de recursos humanos qualificados, a qual já conta com os contactos de mais de 600 profissionais bilingues em chinês e português ou espanhol. Este ano, o centro pretende continuar a focar-se na capacitação prática de quadros, através de parcerias com universidades de Macau e do Interior da China.Para lá do capital humano, o CECPS dispõe de um potente motor de financiamento empresarial: o Fundo de Investimento para o Desenvolvimento das Indústrias Económicas e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa/Espanhola, com uma dotação inicial de mil milhões de renminbi. Este fundo destina-se a apoiar projetos em setores estratégicos como a saúde e a produção industrial avançada.Simplificação de formalidadesPara Tian Bin, diretor-executivo do IEST Group e contabilista certificado no Brasil, a parceria do IEST Group com o centro traz benefícios à consultora brasileira. “A parceria com o CECPS dá-nos mais credibilidade; quando as empresas veem que somos parceiros do centro, sentem que somos confiáveis.”.A colaboração com o CECPS já resultou num caso de sucesso: uma empresa que hesitava em entrar no mercado do Brasil devido à complexidade de procedimentos associada ao país conseguiu, após consultoria conjunta proporcionada pelo centro e pelo IEST Group, assegurar a abertura da sua filial em solo brasileiro em apenas dois meses.Conectar startups à Grande BaíaO CECPS pretende também funcionar como um acelerador para startups tecnológicas de países de língua portuguesa e espanhola que procurem entrada no mercado da Grande Baía. A SleepUp Tecnologia em Saúde Ltda. é um exemplo: a startup brasileira escolheu o binómio Macau-Hengqin como porta de entrada para a China.Renata Redondo Bonaldi, diretora-executiva da SleepUp, encontrou no CECPS o “lugar perfeito” para a expansão do negócio, com base na disponibilidade de infraestruturas integradas e facilidade de comunicação, sem barreiras linguísticas.Para a SleepUp, o CECPS funciona como uma plataforma centralizadora de serviços – desde a consultoria jurídica e tributária até ao apoio na obtenção de vistos. “Tenho esse compromisso de explicar e incentivar outras empresas a fazerem este movimento de internacionalização”, diz Renata Redondo Bonaldi. Texto Viviana ChanO texto desta página é extraído da REPORTAGEM da Secção: Atualidade, publicada na Revista Macau, em março de 2026. Leia o artigo completo aqui. .INICIATIVA DO MACAO DAILY NEWS