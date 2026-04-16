O CECPS possui uma área de 250 mil metros quadrados, distribuídos por nove modernas torres.
O CECPS possui uma área de 250 mil metros quadrados, distribuídos por nove modernas torres.FOTO: Ng Yuk Lin
Economia

Centro em Hengqin quer ligar China a países de língua portuguesa e espanhola

O posicionamento “Macau + Hengqin” está a gerar um efeito sinérgico em que “um mais um é mais do que dois”, estabelecendo uma ponte de cooperação bidirecional entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola.
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Nota do editor: Localizada a oeste de Macau e separada desta apenas por uma faixa de água, Hengqin – outrora composta por duas ilhas remotas, conhecidas pelos portugueses como Ilha de Montanha e Ilha de Dom João – entrou, em 2021, numa nova fase de desenvolvimento do sistema de negociação, construção e administração conjuntas e partilha de resultados entre Guangdong e Macau. A Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin constitui uma plataforma importante para promover a diversificação adequada da economia e criar um novo espaço e oportunidades para o desenvolvimento das empresas e para a vida e o emprego dos residentes de Macau.

Hoje, a Zona de Cooperação é um local onde é possível vivenciar a rica e diversificada cultura dos países de língua portuguesa. Em Outubro de 2025, realizou-se a 1.ª edição do Festival da Lusofonia de Hengqin, proporcionando aos residentes e visitantes de Hengqin e Macau uma experiência das culturas dos países de língua portuguesa, com apresentações de dança folclórica portuguesa, espectáculos de dança brasileira e degustação de diversas iguarias da gastronomia dos países de língua portuguesa.
 

No coração de Hengqin, ergue-se o Centro de Serviços Económicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa/Espanhola (CECPS), uma plataforma one-stop criada para aprofundar as relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola.

Inaugurado na segunda metade do ano passado, o CECPS beneficia da sua localização na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hengqin, e usufrui de políticas especiais, únicas no Interior da China, visando aproveitar as vantagens disponibilizadas pela província de Guangdong e pela Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

"Um dos pilares estratégicos do trabalho do CECPS é a construção de uma base de dados de recursos humanos qualificados, a qual já conta com os contactos de mais de 600 profissionais bilingues em chinês e português ou espanhol."

O CECPS destina-se a empresas chinesas que pretendam expandir-se para os países de língua portuguesa e espanhola, bem como a companhias desses países que procurem entrar na China. A estrutura de funcionamento do CECPS distingue-se pelo modelo de “orientação governamental e operação de mercado”.

Ng In Cheong, diretora-adjunta dos Serviços de Assuntos Jurídicos da Zona de Cooperação e uma das responsáveis pelo centro, explica que, sob o contexto governamental, os recursos do CECPS podem ser utilizados para contactar governos no Interior da China e no estrangeiro, bem como associações comerciais e consulados.

Através de uma rede que integra mais de 50 instituições profissionais, o centro providencia consultoria jurídica, contabilística, fiscal e ao nível dos recursos humanos, além de serviços de tradução e interpretação. Este “pacote” de apoio visa reduzir drasticamente os custos e riscos de entrada para as empresas da China que pretendam apostar nos mercados dos países de língua portuguesa e espanhola, bem como para companhias dessas nações que desejem expandir-se para solo chinês.

Pontes de capital e talento

Um dos pilares estratégicos do trabalho do CECPS é a construção de uma base de dados de recursos humanos qualificados, a qual já conta com os contactos de mais de 600 profissionais bilingues em chinês e português ou espanhol. Este ano, o centro pretende continuar a focar-se na capacitação prática de quadros, através de parcerias com universidades de Macau e do Interior da China.

Para lá do capital humano, o CECPS dispõe de um potente motor de financiamento empresarial: o Fundo de Investimento para o Desenvolvimento das Indústrias Económicas e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa/Espanhola, com uma dotação inicial de mil milhões de renminbi. Este fundo destina-se a apoiar projetos em setores estratégicos como a saúde e a produção industrial avançada.

Simplificação de formalidades

Para Tian Bin, diretor-executivo do IEST Group e contabilista certificado no Brasil, a parceria do IEST Group com o centro traz benefícios à consultora brasileira. “A parceria com o CECPS dá-nos mais credibilidade; quando as empresas veem que somos parceiros do centro, sentem que somos confiáveis.”

Espetáculo de dança brasileira na 1.ª edição do 'Festival da Lusofonia de Hengqin', em outubro de 2025. Fonte: Direcção dos Serviços de Assuntos de Subsistência da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin
Espetáculo de dança brasileira na 1.ª edição do 'Festival da Lusofonia de Hengqin', em outubro de 2025. Fonte: Direcção dos Serviços de Assuntos de Subsistência da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em HengqinFOTO: Ng Yuk Lin

A colaboração com o CECPS já resultou num caso de sucesso: uma empresa que hesitava em entrar no mercado do Brasil devido à complexidade de procedimentos associada ao país conseguiu, após consultoria conjunta proporcionada pelo centro e pelo IEST Group, assegurar a abertura da sua filial em solo brasileiro em apenas dois meses.

Conectar startups à Grande Baía

O CECPS pretende também funcionar como um acelerador para startups tecnológicas de países de língua portuguesa e espanhola que procurem entrada no mercado da Grande Baía. A SleepUp Tecnologia em Saúde Ltda. é um exemplo: a startup brasileira escolheu o binómio Macau-Hengqin como porta de entrada para a China.

Renata Redondo Bonaldi, diretora-executiva da SleepUp, encontrou no CECPS o “lugar perfeito” para a expansão do negócio, com base na disponibilidade de infraestruturas integradas e facilidade de comunicação, sem barreiras linguísticas.

Para a SleepUp, o CECPS funciona como uma plataforma centralizadora de serviços – desde a consultoria jurídica e tributária até ao apoio na obtenção de vistos. “Tenho esse compromisso de explicar e incentivar outras empresas a fazerem este movimento de internacionalização”, diz Renata Redondo Bonaldi.
 

Texto Viviana Chan

O texto desta página é extraído da REPORTAGEM da Secção: Atualidade, publicada na Revista Macau, em março de 2026.

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