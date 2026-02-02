AIP e associações empresariais de Leiria, Coimbra e Santarém fazem balanço da tempestade Kristin

A AIP – Associação Industrial Portuguesa, a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e a NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra estão reunidas esta manhã, 2 de fevereiro, para um balanço dos graves impactos que a depressão Kristin teve nas empresas.Em comunicado, realçam que a reunião visa também avaliar as medidas anunciadas pelo Governo e definir a melhor forma de as implementar e monitorizar os seus efeitos.O objetivo desta reunião é "construir uma posição conjunta, sustentada no levantamento de danos já efetuado junto das empresas, e acompanhar de forma concreta a mitigação dos prejuízos, apoiar a retoma da atividade económica e salvaguardar postos de trabalho", dizem em comunicado..Uma a uma. As medidas do Governo para responder à tempestade Kristin.“O Estado é capaz de ajudar alguma coisa, mas deve ser só aos ricos”.Depressão Kristin. CIP reclama chegada rápida de apoios ao terreno .Ana Abrunhosa: “A ideia de que o Governo tem de vir a correr nem sempre faz muito sentido”