O primeiro-ministro, Luís Montenegro e presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, durante a visita às oficinas dos SMUTC, afetadas pela passagem da depressão
O primeiro-ministro, Luís Montenegro e presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, durante a visita às oficinas dos SMUTC, afetadas pela passagem da depressãoPAULO NOVAIS / Lusa
Sociedade

Ana Abrunhosa: “A ideia de que o Governo tem de vir a correr nem sempre faz muito sentido”

A presidente da Câmara de Coimbra elogia a resposta “exemplar” da Proteção Civil às cheias no concelho. Reconhece falhas técnicas na comunicação da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, mas deixa também palavras de reconhecimento: “Uma mulher de uma imensa humanidade, num cargo que eu jamais aceitaria”.
Publicado a
Loading content, please wait...
Coimbra
Ana Abrunhosa
depressão Kristin
Diário de Notícias
www.dn.pt