Membros das claques do Sporting tentaram invadir garagens do estádio

Há cerca de três meses o Sporting aparentava começar a nova época embalado pelas conquistas da Taça da Liga e da Taça de Portugal no ano zero de Frederico Varandas à frente dos destinos do clube e as promessas de que a equipa-base era para manter e de que o plantel seria mais equilibrado.

"Posso garantir que vai ser um grupo mais competitivo, mais homogéneo, em que as segundas linhas se vão aproximar muito mais das primeiras. Independentemente da saída de jogadores, tínhamos de contratar. Depois, o que o mercado ditar, estamos preparados", garantiu o líder leonino a 27 de junho, à Sporting TV.