Frederico Varandas: "Garantidamente que o Bruno Fernandes não sairá por 35 milhões de euros"

Frederico Varandas deu uma entrevista à Sporting TV onde abordou a situação de Bruno Fernandes no clube e uma possível saída. "O Bruno Fernandes parece uma novela de verão", começou por dizer o presidente do Sporting, garantindo que está preparado para qualquer cenário relativamente à permanência ou saída do capitão.

"Nós preparámo-nos para o mercado, mas isso não significa vender Bruno Fernandes, Acuña ou Battaglia. Entendemos que Bruno Fernandes tenha muito mercado, mas isso não significa que vá sair. Como também não será um drama se ele sair. O Sporting está preparado para que Bruno Fernandes fique, esse é o plano A. Mas se o Bruno Fernandes sair, temos um plano B, preparado para atacar o mercado. Eu não gosto de muitas surpresas na vida e por isso estamos preparados para vários cenários", explicou Varandas.

Depois abordou a clásula de rescisão que terá baixado dos 100 para os 35 milhões de euros. "Garantidamente, Bruno Fernandes não sai por 35 milhões de euros. Se o mercado quiser o Bruno Fernandes, terá de pagar caro por ele. O Bruno tornou-se num grande capitão, cresceu muito este ano e a estrutura fez muito pelo crescimento dele. Lembro-me que no início da época andava nas redes sociais a pedir desculpa aais adeptos porque as coisas não lhe estavam a correr bem"

Mas se ele ficar "é de inteira justiça que melhore as condições contratuais". E se ficar terá a companhia de pelo menos três reforços. O líder leonino revelou que ainda hoje o clube vai anunciar três novos leões. Jogadores que se juntam aos já oficializados Neto e Vietto: "Neto era prioridade e Vietto era um sonho."

A nova e a velha época

À entrada da nova temporada, 2019-20, o presidente mostrou-se "otimista, confiante e desejoso" por ver a bola rolar: "Foi o primeiro dia da equipa profissional, mas esta época começou a ser trabalhada há muitos meses, com rigor, seriedade, critério e planeamento. Estamos desejosos que arranque. Vamos ter grupo com qualidade, ambição, competência, e por trás de tudo isso uma fantástica estrutura invisível. Vamos estar preparados e vamos à luta com tudo."

A equipa já regressou de férias e encontrou um relvado novo para treinar. "Fizemos a substituição dos relvados sintéticos, e a substituição dos relvados nos quais treina a equipa principal - que treinava em relvados com 17 anos quando o tempo máximo de vida de um relvado são 10 anos. E hoje está a ser inaugurada toda a nova ala profissional, com balneários novos, departamento médico novo e área técnica nova", revelou o líder leonino acrescentando que neste mandato já foram gastos 12 milhões de euros na Academia". Um investimento em infraestruturas e pessoas: "Fomos buscar pessoas ao Irão, a Lisboa, ao Porto e hoje o que o Sporting tem de melhor são os recursos humanos."

A ideia é fazer melhor do que na época passada. "Olhando para trás e para os factos, é verdade que foi a melhor época desportiva dos últimos 16 anos. Torna-a extraordinária tendo em conta as condições em que partimos. O que fica são os títulos. Estes últimos foram fundamentais para o orgulho sportinguista. Para mim mais importante foi o passo rumo à estabilidade, mostrámos o caminho, que é possível ser competitivo, que é possível vencer, não abdicando dos valores e ADN. É o caminho e que vamos percorrer."

A resposta ao "chorilho de disparates" de Sousa Cintra

O líder leonino respondeu às críticas de Sousa Cintra - que voltou a lamentar a saída de José Peseiro, dizendo que com o técnico português o Sporting teria sido campeão -, pedindo "mais respeito" ao antigo presidente da SAD na Comissão de Gestão dos leões. "Sousa Cintra disse um chorrilho de disparates, desde o empréstimo obrigacionista, situação de Nani, Bruno Fernandes... Demonstra um constante desrespeito, devia ter mais respeito por Marcel Keizer, nem que seja pelo facto de Keizer ter oferecido ao Sporting mais títulos do que Sousa Cintra ofereceu em seis anos de mandato", disse.

Na opinião de Varandas, Sousa Cintra devia ter "um bocadinho mais de responsabilidade", pois foi presidente da Comissão de Gestão, da SAD: " Nós CD temos muito respeito pela Comissão de Gestão, porque deram a cara num momento difícil e em que muitos rejeitaram e eles aceitaram. É fácil hoje criticar as decisões deles, prefiro ver que fizeram o que puderam. É assim que vejo. Agora, não podemos ser bombardeados por questões como a de essa entrevista, e já não é a primeira, de profunda irresponsabilidade."

As contas e o novo acordo com os bancos

Sobre as contas do Sporting, "depois da regularização da situação financeira do Sporting e das dificuldades de tesouraria", que levaram a um empréstimo obrigacionista, direitos televisivos e negociação com os bancos", segue-se a consolidação: "Esperamos ter resultados positivos e caminhar para tê-los sem vender jogadores. É desafio, sabemos que é possível e vamos conseguir. Azer de duas formas: ser eficientes na SAD reduzindo custos, já começámos no mercado de janeiro, fizemos retificações do plantel, reduzimos 10milhoes por ano em termos salariais e melhorámos do ponto de vista competitivo sem perder competitividade."