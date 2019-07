Sporting termina pré-época sem vitórias. Valência ganha Troféu Cinco Violinos

Marcel Keizer a contas com seis baixas no treino do Sporting

O Sporting encerrou a pré-época com uma derrota em Alvalade às mãos do Valência (1-2), equipa espanhola que assim venceu a oitava edição do Troféu Cinco Violinos, perante 32.154 adeptos.

Os leões terminaram o período preparatório sem qualquer vitória nos cinco jogos disputados, nos quais sofreram sempre dois golos. Foi assim nas derrotas com o Rapperswil-Jona e os valencianos (ambas por 1-2) e nos empates com St. Gallen, Club Brugge e Liverpool.

No jogo deste domingo, que também marcou a apresentação do plantel sportinguista a adeptos e associados, Marcel Keizer apostou num onze bastante próximo, se não mesmo idêntico, ao que deverá apresentar a 4 de agosto frente ao Benfica, para a Supertaça Cândido de Oliveira. Em comparação ao jogo anterior, com o Liverpool, Thierry Correia, Coates e Bas Dost foram as novidades, em detrimento de Ilori, Neto e Luiz Phellype. Bruno Fernandes voltou a alinhar na ala esquerda do 4x4x2 leonino, mas com liberdade para aparecer no corredor central. O facto de as primeiras substituições terem surgido apenas à passagem da hora de jogo poderá ser um indicador de que o onze deste domingo poderá repetir-se no primeiro encontro oficial da temporada.

Numa primeira parte muito entretida e equilibrada, com oportunidades e golos para os dois lados, o Sporting mostrou capacidade para aplicar pressão alta e sair a jogar em zonas recuadas sob pressão do adversário. Bem cedo os verde e brancos inauguraram o marcador. Na sequência de um lance ofensivo bem desenhado, Raphinha amorteceu de primeira um passe longo de Bruno Fernandes para um remate fortíssimo de Bas Dost que só fez a bola parar no fundo das redes, logo aos cinco minutos.

A vantagem leonina, porém, durou pouco tempo. Aos 9', Kondogbia saltou mais alto do que toda a gente na área leonina e, na resposta a um canto de Parejo a partir da esquerda, cabeceou para o empate.

No início do segundo tempo, o Valência dispôs de uma grande penalidade, a castigar falta de Coates sobre Rodrigo mas, na conversão, o antigo avançado benfiquista permitiu a defesa de Renan e falhou a recarga (55').

Acabou por ser apenas uma questão de tempo até ao emblema che dar a volta ao resultado, pois Kevin Gameiro fez o 1-2 na conclusão de uma jogada de contra-ataque, a passe de Rodrigo (66').

Apesar da derrota, Marcel Keizer garantiu que a equipa está preparada para o arranque da temporada. "Estamos prontos. Foi um jogo difícil, mas é isto que queremos. Tivemos alguns bons momentos e alguns maus, mas estamos prontos para começar. Queremos ganhar todos os jogos, claro, mas quando se joga contra este tipo de equipas...são boas equipas, temos de fazer melhor", frisou o holandês.

Do lado do Valência, o português Gonçalo Guedes foi titular, jogou durante toda a primeira parte e ouviu assobios por parte das bancadas de Alvalade.

Ficha de jogo

No Sporting atuaram de início: Renan; Thierry Correia, Coates, Mathieu e Borja; Raphinha, Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Vietto e Bas Dost.

Jogaram ainda: Neto, Acuña, Diaby, Luiz Phellype, Tiago Ilori, Eduardo, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Miguel Luís e Gonzalo Plata.

Golos: 1-0, Bas Dost, 5 minutos; 1-1, Kondogbia, 9; 1-2, Kevin Gameiro, 66.

Numeração do Sporting para 2019-20:

© ANTONIO COTRIM / LUSA

1 - Renan Ribeiro

3 - Tiago Ilori

4 - Sebastián Coates

5 - Eduardo

7 - Rafael Camacho

8 - Bruno Fernandes

9 - Marcos Acuña

10 - Luciano Vietto

11 - Raphinha

13 - Stefan Ristovski

14 - Luís Neto

16 - Battaglia

19 - Rosier

20 - Gonzalo Plata

22 - Jérémy Mathieu

23 - Abdoulaye Diaby

26 - Cristián Borja

27 - Miguel Luís

28 - Bas Dost

29 - Luiz Phellype

35 - Nuno Mendes

37 - Wendel

50 - Thierry Correia

68 - Daniel Bragança

72 - Eduardo Quaresma

76 - Bruno Gaspar

77 - Jovane Cabral

81 - Luís Maximiano

98 - Idrissa Doumbia

99 - Diogo Sousa

Entre as caras novas do plantel, destacam-se os reforços Rafael Camacho e Luciano Vietto, que envergarão as camisolas 7 e 10, respetivamente. Eduardo terá o número 5, Luís Neto o 14 e Rosier terá a camisola 19.

Matheus Pereira, Matheus Oliveira, Petrovic, Gelson Dala, Ivanildo e Joelson Fernandes não foram apresentados.