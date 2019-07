Sporting perde jogo particular com Estoril de Tiago Fernandes

Ryan Gauld desvincula-se do Sporting mas continua em Portugal

O Sporting foi esta terça-feira derrotado na Academia de Alcochete pelo Estoril, por 0-1, com o único golo da partida a ser apontado por Jonata.

Luís Maximinano, João Silva, Eduardo Quaresma, Thierry Correia, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Miguel Luís, Joelson, Matheus Pereira, Gonzalo Plata e Pedro Mendes foram os jogadores que defrontaram os estorilistas, enquanto Renan Ribeiro, Diogo Sousa, Jérémy Mathieu, Tiago Ilori, Idrissa Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Jovane Cabral, Luciano Vietto, Eduardo, Raphinha, Bas Dost e Luiz Phellype trabalharam às ordens de Marcel Keizer num outro relvado do centro de treinos leonino.

O defesa internacional colombiano Cristián Borja realizou esta terça-feira o primeiro treino da pré-temporada, após ter participado na Copa América.

No departamento clínico continua Rafael Camacho, a contas com uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Ivanildo Fernandes e Stefan Ristovski realizaram "trabalho condicionado no ginásio" e Valentin Rosier e Rodrigo Battaglia "recuperam os níveis físicos", o último na Argentina.

Na quarta-feira, os leões cumprem um dia de folga e voltam ao trabalho na quinta-feira, na Academia de Alcochete, pelas 10.30, numa sessão à porta fechada.