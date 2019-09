Oficial o que já se sabia. Sporting formaliza saída de Keizer e anuncia Pontes como interino

Keizer nunca convenceu figuras sportinguistas, que encaram saída com naturalidade

O Sporting anunciou esta quinta-feira à noite a formalização da revogação do contrato com o treinador holandês Marcel Keizer e revelou que Leonel Pontes vai orientar interinamente a equipa de futebol, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"A Sporting Clube de Portugal Futebol vem informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação por mútuo acordo do contrato de trabalho entre a sociedade e o treinador da equipa principal de futebol Marcel Keizer", pode ler-se na nota da SAD 'leonina'.

O mesmo comunicado acrescenta que "o comando técnico da equipa principal da Sporting SAD será assegurado, de imediato e provisoriamente, pelo treinador Leonel Pontes".

O treinador holandês, que viu a sua permanência à frente da equipa ficar fragilizada após a derrota (3-2) na última jornada da Liga - receção ao Rio Ave -, estava afastado da equipa desde o início da semana, tendo Leonel Pontes já orientado diversas sessões de trabalho dos 'leões'.