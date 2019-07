Derrota no primeiro teste do Sporting frente equipa da terceira divisão suíça

O Sporting perdeu, por 2-1, com o Rapperswil-Jona, que este ano desceu ao terceiro escalão da Suíça. A equipa leonina chumbou assim no primeiro teste da pré-época. Os leões foram para o intervalo a vencer com um golo de Bruno Fernandes de grande penalidade, mas no segundo tempo viram o adversário dar a volta ao resultado.

Este é o primeiro onze da pré-época do Sporting: Renan Ribeiro, Thierry Correia, Luís Neto, Jérémy Mathieu e Nuno Mendes, Doumbia, Bruno Fernandes, Wendel, Raphinha, Luciano Vietto e Bas Dost.

O Rapperswil joga com: Christian Leite, Tiago Ribeiro, Egzon Kllokoqi, Manuel Kubli, Jonas Elmer, Roman Guntesperger, Jordan Gele, Matteo Pasquarelli, Eusebio Bancessi, German Rojas e Nicolas Eberle.