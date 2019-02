Frederico Varandas: "Não vi ninguém do Benfica a negar conteúdo dos emails"

Frederico Varandas voltou a criticar o dirigismo praticado pelo presidente do Benfica, disse que o que se leu dos emails encarnados "faz mal ao futebol português" e apontou que muitos benfiquistas "pensam o mesmo", numa entrevista na qual também falou de outros assuntos relacionados com a vida leonina e o futebol português, desde Bruno de Carvalho à arbitragem, passando pela situação de Marcel Keizer e por um plantel que, disse, é de "qualidade reduzida".

Sporting ainda é "ingovernável", como chegou a dizer?

Hoje o clube está bastante mais governável e mais estável do que em setembro,quando a minha equipa chegou. Se temos as condições ideais? Nem seria possível, em três ou quatro meses, termos as condições de estabilidade de que gostaríamos. Mas é muito importante estabilidade. sem estabilidade nada seria possível

Na vida, não acredito que nada passe do 8 para o 80. Era um processo difícil. Muitas pessoas consideravam que íamos demorar meses, anos pelas feridas criadas entre adeptos e profissionais, pelos prejuízos financeiros... Mas a verdade é que o Sporting hoje já tem uma estabilidade completamente diferente. É importante as pessoas sentirem que há mais estabilidade, sentirem que há um rumo.

As pessoas que aqui trabalham percebem que há um rumo, uma exigência e um dever, que é servir o Sporting da melhor maneira. Mas essas pessoas têm de ter condições e serem bem tratadas. A estabilidade é uma condição básica e essencial para o que quer que seja, ainda mais quando temos adversários do lado de lá.

Se não tivermos a nossa casa completamente estável, não nos conseguimos bater contra adversários com as suas armas, bem preparados e com estabilidade que nós não temos. As pessoas esquecem-se como estava o Sporting em setembro. Há, hoje, trabalho diário sério, competente e sem ligar ao ruído e pressões.

Estamos a fazer muita coisa. Temos um novo diretor na academia, um novo diretor clínico, temos novo departamento scouting. Não é fácil implementar tudo isto.

A era Bruno de Carvalho

Enquanto diretor clínico, a minha função foi sempre fazer o melhor pelo Sporting. Tive dois presidentes e o meu comportamento foi sempre igual, foi fazer com que esses presidentes ficassem o maior período de tempo possível. Se cheguei a acreditar nele? Sim... A história não se apaga. O primeiro mandato de Bruno de Carvalho tem coisas muito positivas Onde perde o pé? O início do segundo mandato... é um novo Bruno de Carvalho. Notou-se diferença para dentro e para fora".

Quando se deu [o episódio da invasão a Alcochete], estava no meu gabinete, sim. Esse assunto já foi pisado, repisado e neste momento está nas mãos da justiça, na qual confio. Eu apenas tenho a gestão desportiva desse episódio, do qual já conseguimos resolver Rui Patrício; Gelson, pelos vistos, vamos ter de ir até aos tribunais, pois o valor que o Atlético de Madrid entende como indemnização não é o valor que nós consideramos que ele tinha à data, em junho. Os outros casos, Rafael Leão e Podence, à partida, também terão o mesmo destino.

Senti [nesse dia] o que nenhum sportinguista queria ter sentido e que nunca mais vai sentir.

A formação

Vamos ter mais cinco campos relvados, requalificar completamente a academia. É preciso primeiro semear para colher. É o que estamos a fazer.

[Em Setúbal foi o primeiro jogo sem jogadores da formação no onze, ao fim de mais de 500 jogos]

Há um gap visível entre os sub-17 e os sub-23 que não é habitual no Sporting. É fruto de uma política de que discordei completamente nos últimos cinco anos. Uma política da anterior direção.

Nós não olhamos só para o jogador tecnicamente, e posso adiantar em primeira mão que vai começar a trabalhar o departamento de liderança e formação interna liderado pelo Tomaz Morais. Este departamento será transversal a todos os jogadores, a miúdos, treinadores, funcionários que lidam com os atletas, modalidades.

As críticas ao Benfica e ao "velho dirigismo"

Estou a ser acusado de querer incendiar vésperas do dérbi, mas vou ser muito claro sobre a razão que me levou a dizer o que disse: disse o que a minha equipa sente, a nossa visão. Quer como médico, quer como oficial do exército, eu tenho os meus princípios e valores. E como presidente do Sporting não vou alterar nada nem abdicar deles.

É importante perceber o que disse. Eu não misturo o Benfica com o seu presidente e os seus dirigentes. Tenho o maior respeito pela instituição Benfica. Um clube só é verdadeiramente grande se tiver um grande rival e o Benfica é o nosso grande rival histórico. Agora, não misturo a instituição com o seu presidente. Mas um clube só é grande com um grande presidente

Estive muito atento à maneira como o Benfica se pronunciou oficialmente sobre os casos em que está envolvido, como o dos emails. Só vi pronunciarem-se sobre a forma como roubaram ou terão roubado os emails, mas não vi falarem do conteúdo. Isso é ou falta de coragem ou falta de princípios. Uma coisa eu sei: aquilo não foi negado. Não podemos enfiar a cabeça na areia

Aquilo faz mal ao futebol português. Tudo o que está naqueles emails, aquele dirigismo. Não quero meter-me em casa de terceiros, mas isto afeta todos os clubes da Liga, afeta o futebol português, afeta imagem de Portugal.

Tal como eu existem pessoas que pensam assim no Benfica. Conheço muitos benfiquistas que não se reveem naquilo.

Esperava que o Benfica tivesse sido constituido arguido e não só Paulo Gonçalves?

Na minha opinião é ridículo e não seria possível personalizar tudo num assessor. É ridículo numa estrutura tão bem organizada como o Benfica sempre se intitulou.

Papel do FC Porto no "velho dirigismo"

Eu quando falo do dirigismo do Benfica refiro-me todos os dirigismos que forem diferentes do Sporting. Este é um caso concreto que está a ser julgado na justiça e esse dirigente continua aqui. Falando no presente, enquanto presidente, existem os casos de justiça que existem, estamos atentos, e vamos estar atentos.

Caso Cashball

Tudo o que sei do Cashball, sei pela imprensa. É uma herança e vamos ter de aguardar pela justiça. Tenho de ser coerente. Se acredito na justiça para o lado de lá, também tenho que acreditar neste caso. Espero que não seja nada. Assumirei, enquanto presidente do Sporting, o que a justiça ditar.

Videoárbitro

O VAR é uma excelente notícia para a arbitragem. Disse e volto a dizer que arbitragem hoje é muito mais livre. Não estou a dizer que é perfeita. Continuam a existir erros, claro, e vão continuar a existir. Mas o VAR ajuda a reduzir esses erros, muito.

O que não posso permitir é que haja uma intromissão num órgão como o Conselho de Arbitragem, que tem de ser livre.

A suspensão do árbitro Fábio Veríssimo

É uma triste coincidência haver uma paragem após um presidente de um clube dizer aquilo que disse. Foi-me garantido que nada teve a ver com o que Vieira disse. Foram-me dadas razões técnicas, que já vinham de trás... Discordei fortemente. À mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. Não pode acontecer um presidente de um clube criticar uma arbitragem e esse árbitro ser afastado. Nós, Sporting, vamos lutar para que não aconteça. A arbitragem está a a passar por um período semelhante ao 25 de abril. Ganhou a sua liberdade e tem de ser ajudada a ser livre e independente da esfera de influência dos grandes.

Arbitragem do dérbi condicionada?

Nós não vamos condicionar a arbitragem... Do Benfica? Acho que não. Desde a Taça da Liga ainda não vi nada, qualquer condicionamento do Benfica em relação à arbitragem"

Eu já disse que quero uma cultura vencedora neste clube. Sei que há jogos em que o erro do árbitro prejudica. Este ano o Sporting já foi beneficiado. Todos os jogos em que perdemos a minha equipa podia ter feito melhor, e devia...Não quero uma cultura que nos desculpabilize. Perdemos por culpa nossa e é esta cultura que quero, não quero os jogadores concentrados no erro da arbitragem pois isso acaba por desculpabilizar os nossos atletas e eu não quero isso.

Reforços de inverno

Vamos recuar. O discurso populista tem um preço muito alto e é uma questão de tempo. O Sporting vem de duas épocas em que acaba em terceiro lugar, e da última época para esta perde cinco titulares, quatro deles internacionais, três portugueses e um italiano.

A Comissão de Gestão acredito que fez o que pôde para reforçar numa altura conturbadíssima no ponto de vista desportivo estas lacunas. O plantel foi feito, foi o que foi nas condições que eram, a equipa técnica era a que foi e arrancou a época.

A 9 de setembro esta direção toma posse e em meados de novembro muda-se de treinador. No mercado de inverno saem sete jogadores, tudo isto é anormal, as pessoas têm de perceber que tudo isto é anormal. Eu sempre disse que 80% do sucesso desportivo é delineado entre o mês de junho e 31 de agosto pois é aí que se constrói o plantel e a equipa técnica trabalha com o seu grupo, formam-se rotinas, princípios de jogo.

Nós acreditamos na nossa competência, e este ano zero já nos deu o primeiro título do ano. Está é que é a verdade.

Troca de treinador e dez pontos de atraso no campeonato

A estatística é o que é. Eu digo que é preciso perceber o que está por trás. Este treinador não fez pré-época e obviamente quando chegou teve duas ou três semanas para treinar pois coincidiu com a data FIFA. Depois tem uma equipa, como ele demonstrou com a dispensa de sete jogadores, que se calhar na nossa visão é um plantel de qualidade reduzida e se calhar é por isso que saem sete jogadores.

Isto não é como na PlayStation em que todos os jogos começam com a barra de energia no máximo. A equipa técnica chega, maravilha toda a gente, mas a mim nunca me fez tirar os pés do chão, porque eu sabia das nossas limitações, sabia que isto ia acontecer.

Isto tem um preço pois num plantel bem estruturado podemos revezar determinados jogadores. O sucesso na Taça da Liga é um preço elevado mas que eu voltava a pagar pois é mais um título, e o Sporting e os seus sócios vivem de títulos. Este já é nosso. E nesta Taça da Liga estiveram as quatro melhores equipas e todos deram tudo para ganhar.

A confiança [em Marcel Keizer] é igual. O Sporting faz praticamente nove jogos com a mesma equipa, e depois chegamos a janeiro e temos esta competição que vencemos. Saímos de lá com três baixas e passados três dias vamos ao Bonfim. Saíram sete jogadores, entraram cinco, e este mercado de janeiro para mim não é para resolver problemas a curto prazo, estou a resolver problemas a médio/longo prazo. Eu acredito nestes jogadores e não estou a contratar por contratar, mas obviamente que preciso de um grupo mais forte e consistente. Nós conhecemos as debilidades deste grupo.

Candidatura ao título

O Sporting tem de lutar por títulos. Só um louco pode dizer que vai ganhar um campeonato daqui a dois, três anos... Seja no futebol seja nas modalidades. E é com Keizer que isso vai acontecer

Jorge Jesus no mercado

Keizer tem contrato e se Deus quiser vai cumpri-lo. Há fases da vida que passam, guardam-se recordações e segue-se em frente. Jesus faz parte do passado.

Possível saída de Acuña

Se sai? Se chegarem aos valores que queremos... 20 milhões? Sim, pode ser 20 milhões a pronto mais objetivos. Se precisamos desse dinheiro de Acuña? Se o Sporting tivesse necessidade desse dinheiro já tinha vendido. Recusámos uma proposta.

Relação com as claques

Hoje reuni com o último grupo organizado de apoio, reuni individualmente com cada um deles, e expliquei que o protocolo que estava em vigor para o ano vai deixar de existir. Entre outras coisas estamos a falar de quase 900 bilhetes oferecidos por jogo.

O Sporting não está em condições de oferecer nada pois os sócios pagam, os sócios que vêm de longe pagam, eu enquanto estive numa claque há 25 anos pagava. Para o ano toda a gente vai pagar o seu bilhete.

A receção foi feita com responsabilidade, perceberam o momento de dificuldade do Sporting, e assim será. Por que é que vou cortar? É injusto, pois por muito importante que eles sejam e sei que têm, é por isso que vão ter bilhetes a preço especial tal como os núcleos, mas não devem gozar de outro estatuto.

Auditoria e banca

A auditoria termina a meio de fevereiro. Na parte financeira estamos a renegociar os termos do acordo da restruturação financeira com os bancos e mais não posso dizer.