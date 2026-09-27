Triatlo. Vasco Vilaça sagra-se campeão do Mundo de Elites

Vasco Vilaça sagrou-se este domingo, 27 de setembro, campeão do Mundo de triatlo de Elites, tornando-se o primeiro português a consegui-lo no setor masculino, ao terminar na segunda posição a superfinal disputada em Pontevedra, Espanha.

Vilaça, que assim 'imitou' o título mundial conseguido por Vanessa Fernandes em 2007, chegou à superfinal na liderança do ranking mundial e a bastar-lhe um quinto lugar para destronar o australiano Matthew Hauser, campeão em 2025, que venceu a prova de hoje, na qual Ricardo Batista foi quarto.

Em Pontevedra, Portugal conquistou três medalhas, uma vez que na quinta-feira o júnior Dinis Ferreira foi prata e na sexta-feira Filipe Marques garantiu o bronze na classe adaptada PTS5.